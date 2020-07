Le pagelle dell'Udinese - Lasagna avversario di Bolt, Okaka è pasticcione

vedi letture

UDINESE-LAZIO 0-0

Musso 6 - Più per i fotografi che per una reale necessità su Lazzari, blocca poi a terra su Immobile senza soffrire più di tanto. Bene sulle uscite.

Becao 6,5 - È sgraziato in difesa, ma efficace. Prova l'avventura in attacco, ma la sua conclusione è troppo schiacciata per impensierire più di tanto Strakosha.

De Maio 6,5 - Bene a tenere Caicedo, anche perché gli dà molti punti di riferimento. Di testa non ha mai grossi problemi.

Nuytinck 6,5 - Di mestiere contro gli avversari, rimane quasi sempre coperto nel raddoppio, soprattutto su Lazzari (dall'83' Samir s.v.).

Larsen 6,5 - Dalle sue parti Jony non fa molto. Delle due l'una: o lui è molto bravo, oppure l'avversario è davvero timido. Può essere una combinazione fra le due cose.

De Paul 7 - Quello che accende la luce, manda avanti i palloni e, alle volte, tira anche in porta. Sa fare praticamente tutto, ma alle volte predica nel deserto. All'ultimo minuto pesca il jolly, peccato colpisca il palo.

Jajalo 6 - Deve comandare le operazioni, si limita spesso a fare da contraltare a Luis Alberto. Lo anticipa in una situazione e si fa male, sostituito (dal 45' Walace 6 - Mette muscoli e corsa. Però poco altro)

Fofana 7 - Partita brillante come le ultime, si limita a lasciare il pallone fra i piedi degli avversari e far ripartire Lasagna. All'ultimo minuto sembra fresco come una rosa quando sradica dai piedi degli avversari il pallone

Sema 5,5 - Soffre moltissimo l'atletismo di un Lazzari che sembra una gazzella in confronto a lui (dal 68' Ter Avest s.v.).

Okaka 5 - Lento, compassato, anche pasticcione. Non nella migliore forma, ma anche Lasagna non gli regala il più facile degli assist (dal 68' Teodorczyk s.v.).

Lasagna 6,5 - Freccia acuminata, sbaglia la decisione nei momenti topici: quando dovrebbe tirare, la passa... E viceversa. Possibile avversario di Bolt, tiene in scacco la difesa avversaria.

Gotti 6,5 - Imbriglia la Lazio in maniera perfetta, subendo davvero pochissimi tiri in porta. Gli manca qualcosa per salvarsi con anticipo.