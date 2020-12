Le pagelle dell'Udinese - Lasagna deus ex machina, De Paul protagonista. Larsen timido

Le valutazioni dell'Udinese, che ha pareggiato per 1-1 a Cagliari.

CAGLIARI-UDINESE1-1

Marcatori: 27’ Lykogiannis (C), 57’ Lasagna (U)

Musso 6 – Non ha molte responsabilità sulla magia su punizione di Lykogiannis. Nella ripresa si oppone alla grande alla conclusione di Nandez.

Becao 5,5 – Talvolta eccessivamente duro nei suoi interventi, come quello che provoca la punizione dell’1-0.

Bonifazi 6,5 – Si fa notare con buone chiusure in area e, in qualche circostanza, anche in quella avversaria sulle palle inattive. (Dal 90’ De Maio s.v.)

Samir 6,5 – Del trio difensivo è quello che maggiormente partecipa all’impostazione della manovra. Tra i migliori in maglia bianconera.

Stryger Larsen 5,5 – Prestazione abbastanza anonima, con poche iniziative sulla corsia di destra e qualche difficoltà in fase difensiva. (Dal 90’ Ter Avest s.v.)

De Paul 6,5 – Parte con meno incidenza del solito, per poi crescere con il passare dei minuti e risultare tra i protagonisti assoluti nella seconda frazione di gioco.

Walace 6 – Non sempre puntuale sia in fase d’interdizione che nel servire con precisione le punte. Meglio dopo l’intervallo.

Pereyra 6 – Mette la sua qualità a servizio della mediana, pur essendo meno attivo in avanti rispetto al solito. (Dal 78’ Mandragora s.v.)

Zeegelaar 6,5 – Moto perpetuo sulla corsia di sinistra, che nel primo tempo vince il confronto con Zappa.

Deulofeu 6 – Svaria su tutto il fronte offensivo, creando un paio di occasioni pericolose che non si traducono in gol. (Dal 55’ Lasagna 7 – Impatto devastante sulla gara, visto che entra e firma la rete del pareggio)

Pussetto 6,5 – Ha subito l’occasione del vantaggio, ma viene neutralizzato da Cragno. Si fa notare anche in fase difensiva, così come con l’assist per il pareggio di Lasagna. (Dal 78’ Nestorovski s.v.)

Luca Gotti 6,5 – La sua squadra gioca un calcio aggressivo e organizzato, creando tanto senza però concretizzare abbastanza. Decisamente azzeccato il cambio di Lasagna.