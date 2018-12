Le pagelle della Fiorentina - Attacco senza idee, Vitor Hugo ne fa troppe

Risultato finale: Fiorentina 0, Parma 1.

© foto di Federico De Luca

Lafont 6 - Quasi inoperoso, bravo sulle uscite e su tocco beffardo e carico d'effetto del compagno Simeone.

Milenkovic 5,5 - In gare come queste la sua utilità è relativa: esce ammonito e contuso. Dal 39' Laurini 6 - Inizia maluccio, ma rientra in campo dopo la pausa con il piglio giusto. Suoi i cross più insidiosi scodellati in area di rigore ducale.

Hugo 4 - Inspiegabile il mancato stop con cui mette in porta Inglese. Completa l'opera nella ripresa mandando nuovamente l'attaccante solo con Lafont e facendosi cacciare per fallo da ultimo uomo su Biabiany.

Pezzella 5,5 - Ammonizione molto ingenua sul solito Biabiany, che lo condiziona. Prova a impostare da dietro, ma Inglese è un brutto cliente.

Biraghi 6 - Ha l'occasione per fare male nella ripresa col Parma che gli concede tanto spazio: lo sfrutta malino.

Benassi 5,5 - Buon inizio di gara per l'ex Torino, che però sparisce dalla sfida inesorabilmente. Esce dopo un lancio troppo brutto per essere vero. Dal 54' Gerson 5,5 - Prova ad aggiungere pericolosità ma sbaglia tanto, anche in fase di conclusione.

Veretout 5,5 - Gara molto opaca per il francese, falloso e mai in grado di accelerare il ritmo. Rischia anche il rosso per reazione su Deiola nel finale.

Edimilson 6 - A centrocampo è il più propositivo: si fa vedere dai compagni e non disdegna l'inserimento senza palla. Dal 69' Ceccherini sv.

Chiesa 5 - Una simulazione evidente per iniziare e poi il solito pieno di conclusioni, ma quelle pericolose sono ben poche.

Simeone 5 - Si muove tantissimo su tutto il fronte d'attacco, mettendo in mostra anche ottimi movimenti. Le conclusioni però sono poche e inoffensive.

Pjaca 5,5 - La voglia supera la brillantezza: ci prova dopo pochi minuti, si muove tanto ma fatica a rendersi pericoloso. Si risveglia nel finale e rischia anche il supergol.