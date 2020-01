Le pagelle della Fiorentina - Pezzella, errore che pesa. Bene Lirola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dragowski 5 - Fino al gol di Orsolini era stato praticamente perfetto. Poi l'errore, grave, sul calcio di punizione di Orsolini.

Milenkovic 6 - Buone chiusure sia su Sansone che Palacio. A volte si intestardisce e prova ad uscire palla al piede, senza troppa fortuna.-

Pezzella 5 - Errore decisivo dall'uomo migliore della difesa gigliata. In pieno recupero, invece di appoggiare comodamente a Dragowski, si complica la vita e regala il calcio di punizione, poi trasformato da Orsolini.

Cáceres 6 - Gara attenta e ordinata, bene su Palacio. Non corre particolari rischi.

Lirola 6,5 - Il migliore della Fiorentina. Scava un solco sulla sua fascia di competenza, supera Denswill spesso e volentieri e sfiora anche il gol. Rinato con Iachini.

Benassi 6,5 - Torna titolare con Iachini e ritrova il gol in serie A che mancava da quasi un anno. Lo fa con una perla di rara bellezza, un destro al volo da fuori area che non lascia scampo a Skorupski.

Pulgar 5,5 - L'ex più atteso. Il cileno di prova su calcio di punizione e nulla più. Cala nettamente nel finale.

Castrovilli 6 - Buona partita del giovane centrocampista viola. Soliti dribbling, solita corsa, ma questa volta c'è meno precisione nei passaggi.(Dal 90' Ceccherini S.V)

Dalbert 5 - Nella ripresa ha una colossale occasione ma sbaglia malamente cercando un'improbabile conclusione da centrocampo invece di lanciare Chiesa. (Dall'82' Venuti S.V)

Vlahovic 5 - Partita no per il giovane talento della Fiorentina, che paga l'inesperienza vista la giovane età. Sbaglia praticamente tutte le scelte, Iachini lo richiama in panchina nella ripresa. (Dal 66' Boateng 5 - Entra in campo e non cambia l'andamento della gara. Anzi, se possibile fa peggio di Vlahovic. )

Chiesa 5,5 - Torna titolare, Iachini lo schiera seconda punta al fianco di Vlahovic. Il giovane talento gigliato ha sui piedi la palla del raddoppio, ma si fa ipnotizzare da Skorupski.