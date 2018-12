Le pagelle della Fiorentina - Simeone si conferma, Mirallas uomo in più

Fiorentina-Empoli 3-1 (24' Krunic, 40' Mirallas, 59' Simeone, 78' Dabo)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lafont 6,5 - Posizionato sempre bene, anche se con i piedi si prende i soliti inutili rischi. Nella ripresa, sul 2-1 per i suoi, si rende protagonista di una straordinaria parata su Caputo che blinda il risultato.

Ceccherini 5,5 - Non commette errori particolari, ma dalla sua parte l'Empoli nel primo tempo è spesso e volentieri pericoloso. E infatti il cross di Caputo per la rete di Krunic parte proprio da quella zona.

Pezzella 6 - Nel primo tempo, al quarto d'ora, si perde Caputo in un corpo a corpo che porta l'attaccante alla conclusione da dentro l'area. Per il resto solita gara attenta con un paio di chiusure in scivolata (una per tempo) davvero apprezzabili.

Hugo 6 - Nel primo tempo si divora un'occasione dal gol colossale, di testa. In fase difensiva è quasi sempre attento e di testa, al solito, le prende quasi tutte lui.

Biraghi 6 - Partita ricca di episodi, quella dell'esterno viola e della Nazionale. Si perde Krunic in occasione del vantaggio empolese, ma spinge pure tantissimo sulla sinistra servendo anche il bellissimo assist per il vantaggio firmato Simeone. (Dal 94esimo Hancko sv).

Benassi 5,5 - Corre e si spende per la squadra, ma nella sua partita ci sono anche diverse imprecisione. Rischia grosso a inizio ripresa quando entra a gamba tesa su Bennacer (costretto al cambio). L'arbitro, dopo aver rivisto tutto al VAR, decide per il giallo.

Norgaard 5,5 - Prima da titolare per il danese arrivato in estate. Prende il posto di Veretout in cabina di regia e lo fa senza eccessivi picchi di personalità. Sbaglia poco, semplicemente perché rischia poco. Forse troppo poco. (Dal 75esimo Dabo 7 - Che ingresso in campo per il centrocampista francese. Pochi secondi dopo aver messo piede in campo ruba palla a centrocampo a Caputo, avanza fino al limite dell'area e fulmina Provedel con un destro preciso).

Gerson 6 - Maluccio nel primo tempo, quando viene mangiato dal dinamismo del centrocampo empolese. L'uscita a inizio ripresa di Bennacer gli facilita la vita e cresce, come tutta la squadra, alla lunga. Importanti alcuni strappi che creano superiorità a centrocampo.

Chiesa 6,5 - A livello statistico è sicuramente il più pericoloso dei suoi, visto che sia nel primo tempo che nel secondo si rende protagonista di almeno 2-3 conclusioni degne di nota. A tratti confusionario, ma la sensazione è che la Fiorentina riesca ad accendersi solo quando il suo 25 mette le marce alte. Finisce stremato.

Simeone 7 - Alla fine dei 90 minuti la sua partita sarà fatta di un assist (per Mirallas) e un gol. Si conferma dopo la rete contro il Sassuolo, anche se sottoporta sbaglia almeno in altre due occasioni. Evitabile il gesto polemico nei confronti dello stadio dopo la rete.

Mirallas 7 Ottimo impatto sulla partita da parte del belga. Nel primo tempo svaria su tutto il fronte offensivo, a volta pure in maniera confusionaria. Bello il gol che permette ai viola, a 5 minuti dall'intervallo, di trovare il pareggio. (Dal 75esimo Eysseric 6 - Entra per mettere la partita in ghiaccio. Tocca pochi palloni e proprio per questo non sbaglia niente).