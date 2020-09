Le pagelle della Germania - Gosens, assist alla prima. Werner a segno, Gundogan in ombra

vedi letture

Trapp 6 - Non ha colpe sul gol nel finale. Sbaglia un solo intervento in tutta la gara, dando comunque sicurezza al reparto.

Kehrer 6,5 - Corre dal primo all'ultimo minuto della partita, senza fermarsi mai. Prestazione generosa, a tutta fascia, con i giri giusti.

Sule 5,5 - Affaticato dopo gli ultimi impegni col Bayern Monaco, a volte si fa sorprendere alle spalle, ma riesce tutto sommato a cavarsela quasi sempre.

Rudiger 6,5 - Ottime le chiusure alle spalle degli incursori della Spagna, non permettendogli di girarsi e fare gioco. Prova intelligente.

Gosens 6 - Alla prima in assoluto con la maglia della Germania l'esterno dell'Atalanta ha sia da gioire che da recriminare. E' suo l'assist per il gol di Werner, ma anche la posizione errata che tiene in gioco Gayà sull'1-1. Per quanto speso per l'intera partita, comunque, buona la prima.

Emre Can 6 - Nel ruolo in cui l'ha lanciato Favre al Borussia Dortmund, da difensore centrale in una linea a tre, fa da primo regista e imposta con lucidità e naturalezza.

Kroos 6,5 - Passa spesso tutto dai suoi piedi. E' lui ad accendere la partita con un'invenzione per Kehrer nella prima occasione per la Germania. Aiuta anche i centrali quando è la Spagna ad attaccare.

Draxler 5,5 - Come al solito tanto fumo e, alla fine, poco arrosto. Si muove molto, ma è spesso impreciso nelle sue giocate.

Gundogan 5 - Non si vede praticamente mai. Ha licenza di offendere, ma a parte qualche rifinitura sporadica appare fuori partita. Dal 74' Serdar s.v.

Sané 5,5 - Lontano dai campi da una vita, per il classe '96 è dura ritrovare la condizione. Prova a caricarsi la squadra sulle spalle spesso e volentieri, ma è troppo confusionario. Dal 63' Ginter 6 - Aiuta in fase difensiva, con la giusta attenzione.

Werner 6,5 - Troppo timido nel primo tempo, cresce nella ripresa e s'inventa il gol del temporaneo 1-0 con un bel dribbling in area e siluro a battere de Gea. Dal 90' Koch s.v.