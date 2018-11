Le pagelle della Juve - CR7 illude, Matuidi e Szczesny rovinano la festa

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Manchester 1-2 (65’ Cristiano Ronaldo; 86’ Juan Mata, 89’ aut. Bonucci)

Szczesny 5 - Aveva messo in conto la vittoria, forse. Sta di fatto che, se poteva fare di meglio sulla punizione di Mata, di sicuro avrebbe potuto fare molto meglio in occasione dell’autorete di Alex Sandro.

De Sciglio 6,5 - Dietro non si passa. Davanti passa lui, che a un certo punto arriva persino a scherzare Pogba. Terza partita consecutiva da titolare, in evidente crescita. (Dall’82’ Barzagli s.v. -).

Bonucci 6,5 - Con un lancio dei suoi, crea l’occasione che porta alla rete di Cristiano Ronaldo. Croce e delizia: come i lanci, anche le deviazioni sfortunate fanno parte del repertorio della casa.

Chiellini 6,5- Mourinho prova a metterlo in difficoltà con la velocità di Sanchez, lui chiarisce che i complimenti dell’andata non erano gratuiti. Non ha colpe sui due gol.

Alex Sandro 6 - Spinge bene e difende anche bene per tutta la partita. Mezzo voto in meno per l'azione del 2-1, in cui partecipa al rimpallo, anche se il suo apporto alle sfortune bianconere pare secondario.

Khedira 6,5 - Dura un’ora, e al rientro non è neanche poco. Il palo gli nega la gioia del gol, va recuperato al 100% ma nelle serate di gala non tradisce mai. (dal 61’ Matuidi 5 - Le partite vengono decise dagli episodi e lui la combina grossa. Dal fallo su Pogba nasce il pareggio di Mata e tutto quel che ne deriva).

Pjanic 6 - Non è in un grandissimo momento. L’ordine c’è, gli straordinari ancora una volta li fa il collega qui sotto.

Bentancur 7 - Dà continuità all’ottima gara contro il Cagliari, con una prestazione in cui è anima e corpo della Juve. Recupera, costruisce, crea pericoli. È il giocatore più in forma della Vecchia Signora, per distacco.

Cuadrado 5,5 - Spreca almeno un paio di palle gol. E pesano sul risultato finale. (Dal 90’ Mandzukic s.v. -).

Dybala 6,5 - Non avesse preso quella traversa, chi lo sa. Non è certo colpa sua, ma nel calcio non si va avanti con i se e i ma. Gioca un’ottima gara: manca, appunto, l’acuto.

Cristiano Ronaldo 7,5 - Buona la prima, almeno per lui: era all’esordio da bianconero in Champions League allo Stadium. E lui riparte da dove aveva salutato: gol meraviglioso su lancio di Bonucci, nella porta della rovesciata. Non basta, ma è comunque un capolavoro.