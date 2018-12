Le pagelle della Juve - Dybala ispira, CR7 chiude il 2018 col botto

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Juventus-Sampdoria 2-1

Perin 5,5 - In campo visto il problema muscolare accusato da Szczesny nel pregara, spiazzato da Quagliarella in occasione del rigore segnato dall'ex attaccante bianconero. Sbaglia il rilancio nell'occasione che porta Saponara a firmare il 2-2, ma è salvato dal VAR.

De Sciglio 6,5 - Meno brillante delle ultime partite, tuttavia non commette sbavature e si fa vedere quando può nella metà campo avversaria.

Rugani 6 - Preciso e tempestivo nelle marcature, prova a uscire palla al piede dalla propria difesa. Buona prestazione quella dell'ex Empoli.

Chiellini 6,5 - Solito muro in difesa, pericoloso quando si spinge in avanti. Chiude bene il 2018 che l'ha visto grande protagonista.

Alex Sandro 5,5 - Non perfetto in fase difensiva, solito pericolo per gli avversari quando ha la palla tra i piedi. Nel finale entra nell'azione che porta al 2-2 di Saponara, poi annullato.

Emre Can 5,5 - Diventa protagonista, suo malgrado, del rigore assegnato alla Sampdoria per il suo tocco di braccio sul colpo di testa ravvicinato di Ekdal.

Pjanic 6 - Fa girare palla con diligenza, a centrocampo il gioco passa dai suoi piedi.

Matuidi 6,5 - Corre e lotta, fa pressing alto. A inizio ripresa chiama Audero alla grande parata. (Dall'82' Douglas Costa sv - Pochi minuti in campo per il brasiliano).

Dybala 6,5 - Parabola perfetta quella disegnata per Ronaldo in occasione del primo gol del portoghese, sfiora il gol in due volte.

Mandzukic 5,5 - Non brilla come in altre occasioni, in un paio di occasioni arriva in ritardo all'appuntamento col pallone in area doriana. (Dal 69' Bernardeschi 6 - Presente in avanti così come quando deve ripiegare in difesa).

Cristiano Ronaldo 7,5 - Timbra subito il cartellino: gli bastano due giri di lancette per beffare Audero. Nella ripresa si ripete dagli undici metri, con un tiro centrale e potente. E' lui il nuovo capocannoniere della Serie A, il portoghese è ora a quota 14 gol.