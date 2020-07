Le pagelle della Juventus - Alex Sandro una sciagura, Bonucci sposta gli equilibri

vedi letture

MILAN-JUVENTUS 4-2

Szczesny 5,5 - Deve mettere i guantoni in un paio di circostanze, quando però il risultato è già in favore del Milan. Però sul terzo gol di Leao sembra avere i riflessi rallentati, nonostante la deviazione di Rugani.

Cuadrado 6 - Rebic è un brutto cliente, ma lo tiene bene finché è in campo (dal 78' Alex Sandro 4,5 - L'assist per Bonaventura è assolutamente senza senso, un movimento che vietano in tutte le scuole calcio. Apre e chiude la sua partita così, da sciagura).

Rugani 5 - Devia il pallone di Leao nella propria porta, mettendo fuori causa Szczesny. Si vede che ha della ruggine addosso, non sembra certamente un baluardo. Fra lui e De Ligt c'è una differenza sostanziale.

Bonucci 5 - Va vicino al gol subito, con un colpo di testa ad anticipare Donnarumma. Sul rigore ci mette la manina, larga. Involontario ma giusto fischiare il rigore. Poi su Kessie rimane sul posto, aprendogli lo specchio. Sposta gli equilibri, non in positivo.

Danilo 5 - Non si fa vedere. Non è solitamente un male per un terzino, quando però devia la conclusione di Kessie mette fuori causa Szczesny.

Rabiot 7 - Probabilmente la sua miglior partita con la maglia della Juventus. Il gol è una perla di rara bellezza, fino a che riesce mantiene in piedi la baracca. Poi scende anche lui (dal 70' Matuidi s.v.)

Pjanic 5,5 - Dirige il traffico, ma non si fa vedere più di tanto (dal 70' Ramsey s.v.)

Bentancur 5,5 - Battaglia in mezzo ma è meno fondamentale rispetto al solito (dal 90' Muratore s.v.)

Bernardeschi 5,5 - Parte bene poi si spegne alla distanza. Gioca sulle punte e alle volte non si prende tutte le responsabilità che dovrebbe.

Higuain 5 - Appare lento, impacciato, non al meglio fisicamente. Così tocca concretamente un solo pallone, girandolo lentamente verso Donnarumma (dal 70' Douglas Costa s.v.)

Ronaldo 7 - Non è brillante come al solito ma va vicino al gol in un paio di circostanze, anticipa gli avversari e poi sigla il 2-0. Anche per i fenomeni è vita dura quando mancano i compagni.

Sarri 5 - Per un'ora la sua squadra fa bene, poi si perde alla distanza. Tardivi i cambi.