Le pagelle della Juventus - Cancelo ex letale, Chiellini è un muro

Szczesny 6 - Per quanto l'Inter abbia le sue occasioni da gol il portiere polacco non è mai realmente impegnato.

De Sciglio 6 - Partenza sprint dove mette in difficoltà Vrsaljko. Quando cresce Cancelo, lui arretra pensando più a contenere Politano.

Bonucci 6.5 - Attento, limita Icardi e gioca con grande tranquillità nella gara più sentita.

Chiellini 7 - Un vero e proprio muro. Ci mette il fisico ma anche il senso d'anticipo: eccezionale nel primo tempo su Icardi e nella ripresa a murare Politano.

Cancelo 7 - La serata migliore possibile per far rimpiangere la dirigenza nerazzurra per non averlo riscattato. Gioca a destra come a sinistra con una incredibile disinvoltura. Chiude con efficacia e diventa una vera e propria ala, di quelle che non se ne vedono più. Di quelle capaci di andare sul fondo e crossare. Lui ci riesce e manda Mandzukic in gol.

Bentancur 6 - A rischio per problemi fisici, recupera in tempo e gioca la sua undicesima partita consecutiva dal primo minuto. Spesso nel vivo del gioco nonostante qualche pallone perso.

Pjanic 6 - Tempo sei minuti e rimedia un giallo. Ne viene un po' condizionato e illumina meno del solito. (Dall'82' Emre Can sv - Si rivede dopo due mesi a seguito dell'intervento alla tiroide).

Matuidi 7 - Uomo ovunque. Lo vedi ripiegare e strappare palloni agli avversari e lo vedi davanti a destreggiarsi fra vie centrali e la corsia sinistra. Imprescindibile per gli equilibri della squadra.

Dybala 6 - Lavoro di raccordo fra centrocampo e attacco, è encomiabile il suo spirito di sacrificio e il pressing costante sui difensori avversari che manda in tilt nella ripresa Miranda e quasi porta la Juventus al gol. Meno lucido sottoporta, ed è una strana costante in campionato dove ha segnato la miseria di 2 gol. Numeri che giustificano la sua frustrazione al momento della sostituzione. Allegri lo consola applaudendone la prestazione. (Dal 72' Douglas Costa 6 - Poco tempo a disposizione ma entra subito in partita, dando profondità).

Mandzukic 7 - La sua grande generosità e umiltà nel ripiegare come esterno sinistro ne aveva in questi anni annacquato l'incisività in zona gol. Che è stata in tutta la sua carriera la sua specialità. L'arrivo di Cristiano Ronaldo l'ha riposto nel suo ruolo naturale e ancora una volta in questa stagione si è rivelato decisivo sottoporta. Alla prima occasione a disposizione l'ha messa dentro sfruttando la sua stazza e il suo fiuto del gol. Per il resto della partita solita prova generosa dove non ha lesinato sponde per i compagni di reparto.

Cristiano Ronaldo 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo, offre qualche discreto traversone ma stavolta non si rivela il valore aggiunto. Grazie anche all'ottimo lavoro degli esterni nerazzurri.