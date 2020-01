Le pagelle della Juventus - Dybala, one man show. Promosso Rugani

Risultato finale: Juventus-Udinese 4-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Buffon 6 - Voto di stima per l'estremo difensore bianconero, non si sporca praticamente mai i guanti tranne che su un mancino telefonato di Nestorovski nel secondo tempo.

Danilo 6 - Presidia la corsia di destra senza grossi problemi, contiene Sema ed a volte si getta in avanti per accompagnare l'azione di Dybala. Prova comunque positiva per il brasiliano.

De Ligt 6 - Con Bonucci in panchina, l'olandese ex Ajax è chiamato a guidare la retroguardia bianconera. Nulla da eccepire nella sua prestazione, gli attaccanti dell'Udinese non pungono praticamente mai.

Rugani 6,5 - Certamente da oggi si apre una nuova stagione per il centrale bianconero dopo l'infortunio di Demiral, buona la prima per il centrale della Juventus che è sempre attento sui traversoni avversari. Ci mette lo zampino sul secondo rigore e colpisce un palo.

Alex Sandro 6,5 - Solito terzino a tutta fascia, quando sgasa crea pericoli lungo la corsia mancina. Ottima l'intesa con Douglas Costa, dialogano spesso i connazionali creando pericoli dalle parti di Ter Avest.

Bernardeschi 6,5 - Da interno di centrocampo sfodera una buona prestazione, spesso suggerisce il passaggio ai compagni tra le linee. Si rende protagonista del primo calcio di rigore guadagnato dai bianconeri.

Bentancur 7 - Prova da leader in mezzo al campo per l'ex Boca Juniors, gestione scolastica della sfera. Pochi tocchi ma con profitto, sfortunato nel finire del primo tempo quando colpisce il palo dalla distanza.

Rabiot 6,5 - L'ex PSG appare in crescita, sta entrando lentamente nel centrocampo bianconero con personalità e applicazione. Tocca un'infinità di palloni e prova anche qualche strappo. (Dal 71' Ramsey 6 - Qualche buon pallone giocato in mezzo al campo a risultato ormai acquisito).

Dybala 7,5 - Una Joya per gli occhi di tutti gli appassionati. Prova superlativa campione argentino, ci mette lo zampino in ogni grande azione bianconera. Splendido l'assist per Higuain, segna dal dischetto e poi si mette in proprio con il solito mancino a giro. Perle di rara bellezza nella serata dell'Allianz Stadium. (Dal 75' Pjaca sv).

Higuain 7 - Si intende praticamente ad occhi chiuso con Dybala, l'azione del primo gol è da manuale del calcio. Serie di passaggi di prima e destro perfetto per sbloccare il punteggio. Gli viene negata dal VAR la doppietta personale.

Douglas Costa 7 - I suoi dribbling strappano i poderosi applausi del pubblico presente all'Allianz Stadium, tunnel con grande giocata ai danni di Ter Avest. Nel secondo tempo continua a premere e viene premiato con il calcio di rigore del poker. (Dal 64' Cuadrado 6 - La prima carta di Sarri, sfiora nel finale il pokerissimo).