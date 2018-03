Le pagelle della Juventus - Higuain mai pericoloso, delude Alex Sandro

Risultato finale: Spal-Juventus 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buffon 6 - Voto di stima per il portiere della Juventus, non è mai chiamato a sporcarsi i guanti per tutta la partita.

De Sciglio 6,5 - Il Costa di questa sera è un cliente abbastanza scomodo ma se la cava alla grande, con personalità alza la testa e prova diverse sovrapposizioni per dare manforte a Douglas Costa.

Rugani 6 - Quando la Spal attacca è alto il suo livello d'attenzione, corre pochi rischi anche per i pochi attacchi pericolosi dei padroni di casa.

Chiellini 6,5 - Nel momento di maggior difficoltà nella costruzione della manovra esce palla al piede per dare una scossa ai suoi, sui palloni alti non ha rivali in questa sfida. (Dal 82' Barzagli sv).

Asamoah 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione, spinge quando chiamato in causa e ingaggia un buon duello con l'esterno della Spal Lazzari. (Dal 64' Mandzukic 5,5 - Prova il tiro soltanto una volta sola dopo il suo ingresso in campo, non colpisce).

Pjanic 5,5 - Viene praticamente seguito ad uomo da Schiattarella, non è abbastanza lucido e manca la sua invenzione a metà campo per dare più imprevedibilità alla manovra bianconera.

Matuidi 5,5 - Nulla da eccepire sul piano della corsa ma qualche errore di troppo in fase di impostazione, il francese fa tutto bene tranne la giocata finale. (Dal 84' Bentancur sv).

Douglas Costa 6,5 - Il funambolo brasiliano prova a dare la scossa grazie alle sua rapidità nel breve, in avvio serve un pallone d'oro per Alex Sandro sprecato dal connazionale. Nel secondo tempo fa ammonire chiunque cerchi di fermarlo.

Dybala 6 - L'argentino prova più volte a calciare verso la porta di Meret, non sblocca la sfida per una questione di centimetri. Soffre la marcatura stretta dei centrocampisti della Spal.

Alex Sandro 5 - Prova assolutamente deludente per l'ex Porto, in avvio di gara spreca la grande occasione per portare i bianconeri in vantaggio. Sbaglia poi tanti palloni nel corso della partita.

Higuain 5 - C'è da dire che viene servito poco e male dai compagni, rimane imbrigliato nell'attenta difesa spallina che non gli concede spazio per colpire.