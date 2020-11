Le pagelle della Lazio - Con Caicedo è un'altra storia. Bravo Acerbi, esterni in apnea

Risultato finale: Zenit San Pietroburgo-Lazio 1-1

Pepe Reina 6 - Al primo tiro subito incassa un gol. Serata strana per il portiere spagnolo, anche perché dopo di fatto non viene più impegnato.

Patric 5 - Non una grande serata, anche se lo Zenit non si fa vedere spesso dalle sue parti. Impreciso, anche in fase di impostazione.

Hoedt 5 - Sul gol che sblocca la partita viene messo in mezzo dagli attaccanti avversari e non riesce a evitare il peggio. Non una gran serata, ogni volta che viene sollecitato va in difficoltà.

Acerbi 6.5 - Il migliore della linea difensiva, suo l'assist per il gol di Caicedo che fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

Marusic 5.5 - Spinge a intermittenza, potrebbe difendere meglio. Tra i più propositivi nella fase finale ma non fa abbastanza.

Akpa Akpro 5.5 - Grande generosità a cui però non fa sempre seguito altrettanta lucidità.

Parolo 5 - Si accontenta dei ritmi bassi imposti dallo Zenit nella prima mezz'ora e dopo il gol che sblocca il match non riesce a darsi una scossa. Dal 52esimo Cataldi 6 - Più nel vivo del gioco, mai risolutivo ma sempre al centro della manovra biancoceleste.

Milinkovic-Savic 5.5 - Il Sergente non riesce mai a comandare il suo centrocampo, Manca il guizzo negli inserimenti senza palla per fare la differenza. E nel finale commette un grande pasticcio che, per sua fortuna, non vale il gol del 2-1.

Fares 5.5 - Mai una spina nel fianco sulla fascia mancina: volitivo ma poco efficace, le tante gare ravvicinate senza mai rifiatare non aiutano. Va in apnea e prima dell'ora di gioco Inzaghi lo richiama in panchina. Dal 59esimo Pereira 5.5 - Deve e può dare qualcosa in più: stasera non c'è riuscito.

Correa 5.5 - L'intesa con Muriqi non è la stessa intesa che abitualmente vediamo con Immobile. La colpa è principalmente sua, non riesce mai a muoversi coi tempi giusti attorno al kosovaro. Meglio quando entra Caicedo. Dall'85esimo Luiz Felipe s.v.

Muriqi 6 - Nella prima frazione è l'unico che prova a non assecondare i ritmi soporiferi imposti dai padroni di casa. E non a caso, dopo l'1-0, l'unica occasione biancoceleste porta la sua firma. Tutta da affinare l'intesa con Correa. Dal 59esimo Caicedo 7 - Entra e migliora anche il rendimento di Correa: ha una buona occasione al 75esimo ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa. Trova il gol sei minuti dopo, una conclusione di prima su cross di Acerbi che regala alla Lazio un punto importantissimo.