Le pagelle della Lazio - Correa il migliore, sprazzi di vero Luis Alberto

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2 (56' Correa, 65' Gacinovic, 71' Haller)

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proto 5,5 - Il portiere di coppa non compie particolari interventi stasera, dimostrandosi attento e facendo quel che può anche in occasione delle due reti subite.

Bastos 5 - Sorpreso nella ripresa dalle scorribande dell'attacco dell'Eintracht. Peccato, visto che nel primo tempo era andato bene. Soffre il black-out della Lazio così come tutti i suoi compagni di reparto.

Luiz Felipe 5 - Colpevole in occasione del vantaggio tedesco, Haller gli passa alle spalle e insacca il 2-1 per l'Eintracht. Fino a questa rete, però, non era andato male.

Acerbi 5,5 - Solita prestazione di grande solidità sul centrosinistra. Ormai è un leader di questa Lazio, anche se stasera la retroguardia soffre troppo dopo aver trovato il vantaggio. Ha il merito di avviare l'azione del gol di Correa.

Caceres 5,5 - Prova a dare come al solito il suo contributo nelle due fasi, ma delle sue parti Muller crea parecchi problemi. Caceres comunque non si risparmia (Dal 74' Lulic 5,5 - Il suo ingresso in campo coincide col momento peggiore della Lazio, completamente travolta dall'Eintracht. Lulic comunque non è certo il responsabile di questa sconfitta).

Murgia 5,5 - Qualche buono spunto e uno scatto che lo porta quasi a tu per tu col portiere nel primo tempo, ma a centrocampo la Lazio sente la mancanza dei suoi veterani.

Cataldi 6 - Il migliore della mediana biancoceleste. Non più uomo mercato, Cataldi ha ormai dimostrato di poterci stare eccome in questa squadra. Piuttosto bene stasera in cabina di regia, con Leiva acciaccato e preservato per Bergamo.

Berisha 5,5 - Il solito guerriero, quando in mezzo al campo c'è da lottare su tutti i palloni. Commette però l'errore di regalare a Gacinovic il pallone per inventarsi l'1-1 nella ripresa (Dal 74' Rossi 5,5 - Entra in campo con grande voglia per provare ad aiutare la Lazio a pareggiare col suo apporto offensivo, La retroguardia tedesca però non si lascia sorprendere).

Durmisi 5,5 - Spinge molto sulla sinistra, ma al 68' fallisce la palla del possibile 2-1 biancoceleste davanti a Ronnow. Da rivedere più avanti, visto che stasera non era al meglio fisicamente a causa di un affaticamento muscolare.

Luis Alberto 6 - Un netto passo avanti nelle ultime due partite. Suo l'assist per Correa, ma anche i tentativi più importanti verso la porta di Ronnow. Presto per dire che Luis è tornato, ma questi ultimi segnali lasciano sicuramente ben sperare.

Correa 6,5 - Il migliore della Lazio, senza alcun dubbio. Segna l'1-0 con grande freddezza e da falso nueve riesce a rendersi spesso pericoloso. Forse meriterebbe più considerazione nella squadra titolare.