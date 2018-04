Le pagelle della Lazio - Immobile, che bomber. Anche de Vrij goleador

Lazio-Sampdoria 4-0

Strakosha 6,5 - La saracinesca è abbassata, il classe '95 è stato chiaro fin dai primi minuti: da lì non si passa. Subito ottima parata su Zapata, poi risponde presente a tutti gli altri tentativi della Samp.

Caceres 6 - Prestazione diligente. E' sempre in posizione, non disdegna qualche sortita offensiva e guadagna così la sufficienza.

de Vrij 7 - E' diventato ormai un fattore anche in zona gol. Va a ancora a segno, realizzando la sesta rete del suo campionato. Perfetto dietro, determinante anche in attacco.

Radu 6,5 - Se de Vrij la butta dentro, Radu invece è quello che rifinisce. Suo l'assist per la rete di Milinkovic-Savic in una delle sue azioni a supporto dei centrocampisti.

Marusic 6 - E' lì che la Lazio gioca più palloni e lui difficilmente si fa trovare impreparato. Combina bene con centrocampisti ed attaccanti. Fa il suo, senza eccellere.

Parolo 6 - Meno di venti minuti in campo, poi esce per infortunio. Dal 19' Lukaku 6,5 - Entra col piglio giusto, corre tanto sulla fascia e partecipa all'azione di uno dei gol.

Lucas Leiva 6,5 - Mette tutta la sua esperienza in mezzo al campo. Non è solo uno schermo davanti alla difesa, ma anche un incursore costante. In barba alla carta d'identità, non smette un attimo di correre. Dall'87' Di Gennaro s.v.

Milinkovic-Savic 7,5 - E' il migliore in campo oggi. Dove gli altri non arrivano con la testa, lui arriva con il petto. Elegante, preciso, sempre leggiadro nei movimenti. Sa quando inserirsi e apre lo score con un bel colpo di testa che vale l'1-0.

Lulic 6,5 - Comincia da esterno, poi passa a giocare da interno di centrocampo per l'infortunio di Parolo. Si trova molto bene, perché è uno a cui piace inserirsi con assiduità. Anche qualitativamente oggi fornisce un'ottima prova.

Felipe Anderson 6 - Pimpante, costante, stavolta non scompare neanche per qualche minuto. Deve migliorare nella gestione dell'ultimo passaggio. Di solito fa tutto bene, ma si perde sul più bello. O, quantomeno, oggi è andata così. Dal 79' Nani s.v

Immobile 7,5 - Si muove tantissimo là davanti, andando a scambiare sempre con i compagni per creare gli spazi giusti. Sfiora il gol in un paio di occasione, è Viviano a negargli la gioia. Poi però decide che i numeri vanno aggiornati e allora sale in cattedra: doppietta ed è sempre più capocannoniere.