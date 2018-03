Le pagelle della Lazio - Leiva straordinario, F. Anderson in serata

Dinamo Kiev-Lazio 0-2

Strakosha 6 - Non ha quasi mai da sporcarsi i guantoni. La Dinamo si rende pericolosa nella ripresa, ma senza centrale mai lo specchio.

Luiz Felipe 6,5 - Dopo un paio d'errori nel primo tempo, nella ripresa chiude sempre piuttosto bene. Provvidenziale anche in una circostanza. E' anche bravo ad allungare la traiettoria sul cross di Luis Alberto per il 2-0 nel finale.

De Vrij 7 - Insuperabile dietro, dirige bene la difesa senza alcun problema. E poi trova la rete che mette in banca la partita, con la zampata vincente che vale il 2-0.

Radu 6,5 - Impeccabile in fase difensiva, non sbaglia neanche un intervento in questa serata ucraina. Quando la Dinamo è più chiusa, nel primo tempo, si prende lui la responsabilità di portare avanti la palla.

Patric 5,5 - Partita di buona corsa, di gran sacrificio, ma macchiata da un grave errore nella ripresa: da due passi calcia e spedisce clamorosamente alto sopra la traversa. Dal 72' Marusic s.v.

Parolo 7 - Difensivamente, soprattutto nel secondo tempo, fa delle cose straordinarie con tanti recuperi in corsa. Ma non disdegna, come al solito, anche gli inserimenti nell'area avversaria.

Lucas Leiva 7,5 - Recupera una miriade di palloni, ordinaria amministrazione, dando tanto equilibrio. E' la risposta a chi dice che in Europa l'esperienza non conta. Fa gol, festeggia un attimo, poi si gira verso tutti gli altri ed urla "Continuiamo". Un allenatore in campo. Straordinario.

Luis Alberto 7 - I suoi cross sono sempre di qualità. Batte tutti i piazzati, partecipando dunque sia al gol dell'1-0 che a quello del 2-0. E va vicino anche alla gioia personale.

Lulic 6,5 - Solita spinta perenne, combina bene con Felipe Anderson che spesso si sposta sulla sua fascia. A volte però non è concentrato e perde qualche pallone. Dal 69' Lukaku 6 - Come sempre, buona corsa sulla corsia. Diligente.

Felipe Anderson 7 - I virtuosismi, da uno come lui, ce li aspettiamo. E puntualmente li regala. Tante folate, quando accelera diventa imprendibile per chiunque stasera. Interpreta al meglio questa partita sotto ogni punto di vista.

Immobile 6 - Utilissimo per tutta la partita con i suoi tagli dietro la linea difensiva, ma oggi sbaglia qualche gol di troppo, di quelli che di solito non manda fuori dallo specchio. Dall'82' Caicedo s.v.