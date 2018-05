Le pagelle della Lazio - Strakosha super, Caceres delude

Risultato finale: Lazio-Atalanta 1-1.

Strakosha 8 - Un paio di ottimi interventi, sul gol di Barrow può fare davvero poco. È una sicurezza, sta vivendo un’ottima stagione. Nel finale si inventa un paio di miracoli decisivi.

Luiz Felipe 5.5 - Soffre troppo le accelerazioni di Gosens e commette qualche intervento rischioso di troppo. Proprio per questo motivo Inzaghi lo toglie prima che sia troppo tardi. (Dal 55' Bastos 6 - Molto più solido, si inventa una scivolata che blocca Gosens).

De Vrij 6 - Non inizia benissimo, con un paio di disattenzioni. Nella ripresa cresce e guida meglio la difesa biancoceleste.

Cáceres 5 - Primo tempo disastroso, dalle sue parti affondano con troppa facilità. Va in confusione, non riesce mai a limitare le giocate.

Marusic 6 Non trova molto spazio, anche per merito degli avversari. Aiuta spesso in fase difensiva, non spinge molto.

Murgia 5.5 - Un paio di sbavature di troppo, soffre molto le giocate dei centrocampisti dell’Atalanta. E spesso perde il contrasto fisico.

Leiva 6 - Manca un pochino nel momento cruciale del match, ma gioca sulle gambe gli ultimi venti minuti. Gestisce comunque un bel quantitativo di palloni in mezzo al campo.

Milinkovic-Savic 6 - Nel primo tempo è tra i più brillanti e crea qualche pericolo. Nella ripresa è più fermo, non riesce ad incidere.

Lulic 5.5 - Nel primo tempo soffre troppo le accelerazioni di Castagne, nella ripresa gli concede meno spazio. In attacco non si vede moltissimo.

Alberto 6.5 - È uno dei più attivi nel primo tempo e infatti si inventa l'assist per Caicedo. Prima del termine del primo tempo, esce a causa di un problema muscolare. (Dal 37' Felipe Anderson 6.5 - Ha un passo in più e si vede, quando ha la palla tra i piedi crea sempre qualcosa).

Caicedo 7 - Segna un gol facile, ma per il resto del match si muove molto e si sacrifica anche in fase difensiva. (Dal 68' Lukaku 6 - Lo limitano molto bene, ma quando prende il tempo crea sempre problemi).