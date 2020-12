Le pagelle della Roma - Che gol di Calafiori! Dzeko e Mkhitaryan trascinano nella ripresa

vedi letture

Pau Lopez 6 - Sfortunato nell'unico tiro in porta subito nel primo tempo. Nella ripresa non deve mai impegnarsi.

Ibanez 5,5 - Ngamaleu è un cliente abbastanza ostico, non è sempre attento epreciso nelle chiusure. (Dal 46' Spinazzola 6 - Con il suo ingresso la Roma sistema la fascia destra e praticamente non corre più pericoli).

Cristante 5,5 - Gioca con la fascia di capitano al braccio, ma la sua partita non è proprio da ricordare. Soffre Nsame, che lo salta nettamente in occasione del gol. (Dal 65' Fazio 6 - Minuti importanti nelle gambe, Fonseca sta ritrovando un elemento molto importante).

Juan Jesus 6 - Dalle sue parti lo Young Boys non riesce a sfondare. Ordinato, mai in difficoltà, buona prova per il brasiliano.

Bruno Peres 6 - Si distrae un po' troppe volte, lasciando spazi sulla corsia mancina a Garcia e Nsame. Cresce nella ripresa, è sempre pericoloso con le sue sortite offensive.

Villar 6,5 - Nei primi minuti fa un gran lavoro: pressing alto ed efficace, tanti palloni recuperati. Tra i più convincenti (Dal 61' Pellegrini 6 - Un paio di iniziative e una conclusione dalla distanza. Entra con il piglio giusto).

Diawara 6 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo, ma gli manca un po' di lucidità e spesso la qualità giusta. Per fortuna gli avversari non sono all'altezza.

Calafiori 7 - Pronti via, e sfiora un gran gol con un pregevole sinistro dalla distanza, che sibila il palo destro. Ci riprova, alla terza ci riesce: un'esecuzione straordinaria, di prima intenzione, che si insacca sotto l'incrocio. Indimenticabile, alla terza da titolare.

Perez 6,5 - Inizio morbido, poi cresce col passare dei minuti e va vicino al gol in un paio di occasioni. Molto mobile anche nella ripresa, tra i più vivaci.

Pedro 6,5 - Il punto di riferimento nei momenti difficili. Lefort e Van Ballmoos gli negano un gol che avrebbe meritato nel primo tempo. (Dal 46' Mkhitaryan 6,5 - Scalda subito le mani del portiere ospite con un gran tiro da fuori. Ogni volta che tocca palla e accelera, sono dolori per la difesa dello Young Boys).

Mayoral 6,5 - La sua vivacità mette in crisi la difesa ospite, che non riesce a leggere quasi mai i suoi movimenti. Segna di rapina, da vero attaccante. (Dal 61' Dzeko 6,5 - Gol importante, l'attaccante bosniaco sta raggiungendo piano piano la condizione ottimale).

Allenatore: Paulo Fonseca 6 - Cercava una risposta dopo la brutta prestazione e la sonora sconfitta di Napoli. La sua squadra, seppur imbottita di riserve, fa la voce grossa anche con lo Young Boys e vince il girone con grande facilità. Squadra solida, determinata e mai in difficoltà, nonostante lo svantaggio. Tante cosiddette seconde linee stanno dimostrando grande affidabilità.