Le pagelle della Roma - El Shaarawy il migliore. Olsen salva il risultato

Risultato finale: Roma-Chievo 2-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen 6,5 - Può poco sul primo gol di Birsa. Sulla rete di Stepinski, invece, la sensazione è che potesse fare qualcosina in più (con la complicità di Kolarov). La parata all'ultimo secondo su Giaccherini vale sicuramente mezzo punto in più.

Florenzi 7 - Un rientro a tempo di record dopo il problema accusato contro l'Atalanta. E che rientro! Schierato titolare quasi a sorpresa, Florenzi ha sfoderato una prestazione solida, di qualità, con giocate decisive. Ottimo l'assist per il vantaggio di El Shaarawy, ma la sua gara è stata anche tanto altro. Comprese alcune chiusure difensive per niente scontate. Dal 71esimo Karsdorp 5,5 - Ha la sfortuna di entrare nel momento di maggior spinta del Chievo. E in parte ne risente.

Manolas 6 - Dalle sue parti non si passa, con le buone o con le cattive. Peccato che certe volte i compagni di reparto non lo supportino a dovere. La sua prova resta comunque positiva.

Juan Jesus 5,5 - Nel primo tempo perde una palla a centrocampo che poteva davvero essere sanguinosa. Qualche sbavatura di troppo, Stepinski lo fa spesso ammattire con la sua corsa e la sua fisicità.

Kolarov 5 - Non la sua miglior giornata, anche se il suo apporto in fase offensiva ovviamente non manca sia in fatto di spinta che di calci da fermo. Poi, sul pareggio del Chievo, quel rimpallo con Olsen che poteva forse essere gestito meglio.

Pellegrini 6 - Tanto movimento, poca precisione. Il centrocampista ex Sassuolo ha portato dinamismo e a tratti anche buona qualità alla mediana giallorossa. Spesso intercambiabile con Cristante, con cui dialoga bene nello stretto, davanti alla porta deve trovare più cattiveria e più precisione. Dal 70esimo De Rossi 6 - Entra per dare esperienza e geometrie. Ci riesce, anche un fallo tattico provvidenziale.

Nzonzi 5,5 - Una prova che sarebbe stata sufficiente, non fosse stato per quell'atteggiamento 'leggero' sul pareggio di Stepinski. Con un po' di cattiveria in più probabilmente l'ex Siviglia sarebbe arrivato sul pallone girato in rete dal polacco.

Cristante 6,5 - Bello il primo gol giallorosso, arrivato da un suo solito inserimento in area di rigore. A centrocampo però difetta ancora in qualche fase di palleggio, forse anche per colpa di una condizione fisica non ottimale. Una buona prova comunque, gol compreso.

Under 6 Un pericolo costante per la difesa del Chievo. Da quella parte Barba lo soffre spesso e Under riesce ad essere decisivo con la palla dentro per Dzeko sul gol di Cristante. Buon lavoro anche in fase di copertura. Dall'84 Kluivert sv.

Dzeko 6,5 Tanto lavoro oscuro, poche occasione nitide. Il bosniaco si mette al servizio della squadra e lo fa bene. Grande assist per il gol di Cristante, nella ripresa altro assist pregevole non sfruttato da Under.

El Shaarawy 6,5 Un gol bello e importante, per il Faraone. Subito in partita, sempre pimpante, è il giocatore più pericoloso dell'attacco giallorosso. Sta bene e si vede, per Di Francesco un'arma importante in questo periodo ricco di partite.