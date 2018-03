Le pagelle della Roma - Jesus in crescita, Dzeko accusa la Champions

Crotone-Roma 0-2

Alisson 7 - Si conferma su livelli altissimi, è veramente il punto di forza di questa Roma. Nella ripresa, sul punteggio di 0-1, salva su Trotta, che si presenta a tu per tu contro di lui. Chiude per la 17a volta in stagione la sua porta inviolata: numeri impressionanti.

Peres 5,5 - Spesso fuori posizione, per sua fortuna il Crotone non concretizza quanto crea.

Fazio 6 - In fase di possesso è un regista aggiunto, aiuta a far partire la manovra quando Gonalons è pressato. Rischia di rovinare la sua partita e quella dei suoi compagni con una leggerezza su Trotta, che gli ruba palla e si invola da solo verso Alisson, bravo a non farsi superare. Sullo 0-2 salva due volte sulla linea di porta, prima su Benali, poi su Simy.

Juan Jesus 6,5 - Prestazione molto positiva. Ben posizionato su tutti i palloni, elegante nelle chiusure.

Kolarov 6,5 - Dopo un periodo di leggero calo si rivede il Kolarov di inizio stagione. Delizioso l'assist a El Shaarawy per il momentaneo 0-1.

Nainggolan 7,5 - Rispetto ad altre volte pensa più alla sostanza che allo stile. Ha il merito di chiudere la gara con un sinistro da fuori area.

Gonalons 6 - Fa il suo compito, niente di più, niente di meno.

Pellegrini 5,5 - Qualche buono spunto, ma non cambia mai passo (dal 66' Strootman 6 - Dà il suo contributo per la conquista dei tre punti.)

Gerson 6 - È un esterno atipico, non dà mai ampiezza ma viene a giocare dentro il campo. Cerca di fare la giocata più difficile, ma la semplicità spesso è la cosa migliore (dal 71' Florenzi 6 - Entra bene in campo. Nel finale serve a Under il più facile degli assist, che il turco non riesce a capitalizzare.)

Dzeko 5,5 - Sembra che non abbia ancora recuperato dalle fatiche di Champions. Nei primi 45 giri d'orologio viene incontro e partecipa attivamente alla manovra, dopo l'intervallo è un corpo avulso al gioco giallorosso. Cordaz gli nega la gioia del gol con una bella parata.

El Shaarawy 7 - Non brilla nel primo tempo, ma si trova nel posto giusto al momento giusto: la sue rete sblocca una partita difficile (dall'83' Under s.v.)