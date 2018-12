Le pagelle della Roma - Kluivert, gol e assist. Olsen graziato dal Var

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Roma-Genoa 3-2 - 17' Piatek (G), 31' Fazio (R), 33' Hiljemark (G), 45' Kluivert (R), 59' Cristante (R) -

Olsen 4,5 - Errore da censura, quello commesso dall’estremo difensore svedese sulla conclusione senza pretese di Hiljemark. Palla tra le gambe che Piatek deposita in fondo al sacco. Può fare poco sulla rete del connazionale al 33’, a inizio ripresa commette un’altra papera su Lazovic ma il VAR non convalida quella che sarebbe stata la terza rete del Genoa.

Fazio 6,5 - Rialza la squadra dopo l’iniziale svantaggio, concludendo a rete una punizione di Florenzi deviata da Zaniolo. In fase difensiva soffre quando Kouamé agisce nella sua zona, ferma Piatek con la collaborazione di Manolas.

Manolas 6 - Aiuta Fazio e Juan Jesus nei compiti difensivi, non è brillantissimo ma riesce a mettere una pezza in più di una situazione.

Jesus 5,5 - C’è bisogno della sua velocità per fermare Piatek lanciato a rete in avvio, Di Francesco lo lancia sulla sinistra anche perché sul suo lato c’è Kolarov. Non sempre, però, riesce a fermare gli attacchi dalla sinistra.

Florenzi 5,5 - Ci mette lo zampino sul primo gol, ma in fase difensiva mostra le sue lacune. Con la difesa a tre, deve coprire l’intera corsia e non è sempre lucido nelle sue chiusure in fase arretrata. Le due mani sulle spalle di Pandev nel finale rappresenta un’ingenuità.

Cristante 6,5 - Gol pesantissimo, il suo. Quello che permette alla Roma di mettere la testa avanti per la prima volta nell’arco dell’intero match. Gioca con Nzonzi ed è in netta crescita rispetto l’inizio della stagione.

Nzonzi 5,5 - Fa filtro in mezzo al campo, senza muoversi dalla linea mediana. Non è sempre brillante e perde qualche duello di troppo contro Sandro.

Kolarov 5,5 - Come Florenzi, tanta corsa e buona intensità ma poca efficacia. Ci mette volontà, ma non sempre basta.

Ünder 5,5 - Mette in campo la sua personalità, ma pesa come un macigno il gol fallito a inizio ripresa. (Dal 76’ Santon 6 - Entra per coprire e fa quel che vuole Di Francesco).

Zaniolo 6 - Nel ruolo di falso nueve fa ciò che può, ma si nota fin dall’inizio che è un ‘adattato’. Comunque, è propositivo e voglioso.

Kluivert 7 - Finalmente la prima rete in Serie A, dopo la gioia in Champions. Al quarto d’ora della ripresa ci mette la testa per servire Cristante sul 3-2 giallorosso. (Dall’80’ Schick sv - Schierato nel finale, ha poco tempo per incidere).