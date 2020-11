Le pagelle della Roma - Mkhitaryan trascinatore. Fonseca ha costruito una macchina perfetta

ROMA-PARMA 3-0

Mirante 6 - Inoperoso per tutta la partita o quasi. Si fa apprezzare per qualche uscita.

Mancini 6 - Stringe i denti dopo aver avvertito un piccolo fastidio all'adduttore nel riscaldamento e mette in campo un ottima prova. Sempre sicuro insieme ai suoi compagni di reparto, in un pomeriggio dove non ha sofferto.

Cristante 6,5 - Ancora una volta adattato nel ruolo di centrale nella difesa a tre l'ex atalantino si è calato alla perfezione nella parte. Preciso e puntuale in fase di copertura e bravo anche a far ripartire la squadra.

Ibanez 6 - Ordinato in fase difensiva, si fa vedere anche in qualche sortita offensiva, fino a quando è costretto a uscire per infortunio. (Dal 53' Juan Jesus 6 - Ordinaria amministrazione contro avversari praticamente inesistenti).

Karsdorp 6,5 - Nella prima parte della partita non si fa notare troppo in fase di spinta ma ha avuto poi il merito di fornire l'assist per la rete del 3-0 di Mkhitaryan. Buona prova dell'olandese.

Villar 6,5 - Prima volta da titolare in stagione e compito svolto alla grande in coppia con Veretout. Fonseca potrà puntare anche su di lui nelle rotazioni che saranno necessarie nel prossimo mese. (Dall'80' Diawara SV).

Veretout 6,5 - Patrone del centrocampo sia in interdizione che in fase di spinta. È sempre più un protagonista con la maglia giallorossa.

Spinazzola 6,5 - Splendido l'assist per Borja Mayoral in occasione della rete che ha portato al vantaggio della Roma. Per il resto conferma di essere un punto fermo per Fonseca con l'ennesima grande prova. (Dal 79' Bruno Peres SV).

Mkhitaryan 7,5 - Ancora una grandissima prestazione per l'armeno. Un vero gioiello il tiro che ha regalato il 2-0 alla Roma, pronto sul secondo palo per la doppietta e il tris giallorosso. Migliore in campo all'interno di una squadra che migliora settimana dopo settimana.

Pedro 6,5 - Non la sua miglior prestazione ma sempre nel vivo del gioco. Gli manca il guizzo giusto, ma certamente non demerita. (Dall'80' Pellegrini SV).

Borja Mayoral 7 - Primo gol in Serie A per lo spagnolo e assist per Mkhitaryan per il raddoppio giallorosso. Giocatore trasformato rispetto alle prime uscite con la maglia dei capitolini. (Dal 66' Carles Perez 6 - Prova a trovare il guizzo personale).

Fonseca 7 - Ha costruito una macchina che a tratti è davvero perfetta. La gara di oggi è durata solo 40', il tempo necessario per rifilare 3 gol al Parma. Se i giallorossi continueranno così potrebbe dire la loro fino alla fine.