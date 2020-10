Le pagelle della Roma - Smalling dà tutto finché ne ha, Pau Lopez salva, Mayoral rimandato

Risultato finale: Roma-CSKA Sofia 0-0

Pau Lopez 6,5 - Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, è reattivo sul colpo di testa di Sankharé e sulla conclusione di Sowe nella ripresa.

Kumbulla 6 - Partita ordinata del difensore della Roma, commette qualche piccola sbavatura ma la prestazione è sufficiente.

Fazio 6 - Gioca bene d’anticipo contro gli attaccanti rapidi del CSKA. Prova a far male in area di rigore con la specialità della casa, il colpo di testa, senza essere fortunato.

Smalling 6,5 - Non ha i 90 minuti nelle gambe ma torna con la sicurezza di sempre. Si presenta con un gol ma viene annullato per una posizione irregolare di partenza di Mkhitaryan. Prestazione rocciosa dietro (Dal 56’ Juan Jesus 6 - Sicuro al centro della difesa, rischia pochissimo sugli attacchi del CSKA).

Bruno Peres 5,5 - Non parte benissimo quando cede, forse anche per una spinta, su Mazikou. Cresce facendo vedere delle buone scorribande sulla fascia destra con la sua velocità. Sparisce quando viene spostato a sinistra.

Villar 6,5 - Si presenta subito con un bolide che impegna Busatto. Ci prova sempre dalla distanza, nel primo tempo deliziosa la giocata che porta alla traversa di Mkhitaryan. Non sbaglia un pallone (Dal 75’ Pellegrini sv).

Cristante 6 - Ci mette il mestiere nel frenare le offensive del CSKA, nella ripresa accompagna spesso l’azione per sbloccare il match.

Spinazzola 6 - Un treno sulla corsia di sinistra, prova il traversone verso il centro. Alcuni hanno fortuna, altri invece vengono recuperati dalla difesa ospite (Dal 46’ Karsdorp 5,5 - Dopo appena quattro minuti si perde Sankharé che impegna Pau Lopez, impreciso anche quando scende e si presenta al cross).

Mkhitaryan 6 - Pronto a sfruttare le indecisioni del CSKA, recupera diversi palloni proponendo subito l’azione offensiva per i suoi. Qualche errore di precisione ma nel primo tempo colpisce una traversa che avrebbe meritato miglior sorte per come si è svolta l’azione (Dal 46’ Pedro 6 - Fa vedere lampi di classe palla al piede, prova a districarsi nel traffico con eleganza).

Carles Perez 5,5 - Gioca fra le linee facendo valere la propria velocità. Sui calci da fermo potrebbe fare di più nel suggerimento per il compagno.

Borja Mayoral 5 - Ancora una prestazione opaca per il sostituto di Dzeko. Non riesce a dare la zampata decisiva trovando sempre l’opposizione del difensore di turno (Dal 69’ Dzeko 5,5 - Va vicino alla giocata monumentale quando Vion gli soffia il pallone all’ultimo ma nel finale liscia il pallone a pochi centimetri dalla linea di porta, errore non da lui).

Fonseca 5,5 - Piccolo passo indietro della sua squadra dopo la rimonta di Berna. Crea molto ma i giallorossi sono mancati nell’ultimo passaggio o nella fase di finalizzazione e hanno concesso qualcosa di troppo al CSKA ma Pau Lopez ha fatto ottima guardia.