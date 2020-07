Le pagelle della Roma - Spinazzola, capolavori e follia. Ibanez è una perla

Roma-Inter 2-2 al 90'

Lopez 6 Incolpevole sulla testata di De Vrij, spiazzato dal rigore di Lukaku. Prende due reti ma non ne ha mezza sulla coscienza.

Mancini 6 Un errore sotto porta in apertura di gara che grida vendetta, per il resto ha davanti un furetto tutto pepe come Sanchez che gli rende la serata difficile.

Ibanez 7 Un primo tempo d'eleganza, sostanza. Scuola Fluminense, ha piedi brasiliani ma intelligenza calcistica mediterranea. Già un titolare. (dal 74' Smalling 6 Torna ed è già un bel segnale per il finale di stagione della Roma. Davanti ha l'ex compagno Lukaku: subito sportellate)

Kolarov 5.5 Finisce in copertina per il tocco con Lautaro in occasione del pari Roma. Patisce poco le sortite timide dell'attacco dell'Inter.

Bruno Peres 6.5 Interprete sui generis del calcio, quando azzecca il tacco fa gridare al campione. Tatticamente però è meno efficace dell'ultima versione della Ferrari.

Diawara 6 E' un giocatore puntuale, preciso, tosto, verticale. In fase di manovra cerca sempre l'orizzonte avversario: palla dritta per dritta, alla faccia del fraseggio. Esce per crampi. (dal 69' Cristante 6 Ancora a metà campo, prezioso jolly per Fonseca. Entra per dare ordine alla manovra e ci riesce.)

Veretout 6 Meno incisivo in fase offensiva, in quella di contenimento però è buona ombra dalle parti di uno spento Brozovic. Una gara non appariscente.

Spinazzola 6 Gioca ottantacinque minuti di qualità, da dominatore della fascia. Corsa, qualità, un gol, intensità. Poi il blackout, inspiegabile, sul rigore concesso per il 2-2 nerazzurro.

Pellegrini 5.5 Gioca al posto di Carles Perez, la scelta di Fonseca paga a metà. Perché quando ha la palla impegna sempre due giocatori ma stavolta l'intesa con Dzeko non è quella di sempre. (dall'83' Perotti sv)

Mkhitaryan 7 Segna una rete di rapina, soffiando la marcatura a Dzeko che lo grazia giusto per la marcatura pesante. 90' a galleggiare tra le linee, qualità e quantità. (dall'84' Perez sv)

Dzeko 6.5 Fa quel che dall'altra parte non son riusciti a fare gli avanti dell'Inter: gioca per i compagni, crea calcio e occasioni. Conte lo vorrebbe e stasera ha spiegato ancora una volta perché.

Fonseca 6.5 Meriterebbe la vittoria e solo il blackout finale di Spinazzola regala di fatto il pareggio su rigore all'Inter. La Roma non è meravigliosa però è stata certamente più squadra, oggi, dell'Inter.