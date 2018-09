Le pagelle della Salernitana - Di Gennaro fuori ruolo, Vuletich lotta

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 6 - Esente da colpe sulla perla di Ninkovic. Per il resto non deve intervenire chissà quanto, ma si esibisce bene nelle uscite. Bravo a chiudere lo specchio così ad Ardemagni nel primo tempo.

Pucino 5,5 - Abbastanza solido in difesa, ma quando c'è da spingere non è di certo un portento. Più per caratteristiche che per altro, mai insidiosi i suoi traversoni.

Schiavi 6,5 - Duella con Beretta per gran parte del match e ha quasi sempre la meglio. Il capitano è un baluardo, un uomo che difficilmente salti. Chiedetelo all'ex Milan.

Mantovani 6 - Prestazione ordinata, senza nessuna grave sbavatura, mantenendo una certa attenzione soprattutto dopo la rete dell'Ascoli.

Gigliotti 6 - Tra i migliori in campo, soprattutto nel primo tempo. Spinge bene sulla fascia, arrivando spesso sul fondo e mettendo palloni insidiosi in area. Per un tratto di gara però scompare.

Akpa Akpro 5,5 - Con le sue lunghe leve può recuperare tanti palloni, più di quanto fa stasera. In generale però combatte sulla sfera, anche se non sembra integrato ancora al meglio nei meccanismi granata.

Di Tacchio 6,5 - E' l'uomo dell'ordine, colui che ha il compito d'accendere la luce nella Salernitana. Lo fa solo a tratti, ma poi trova la spizzata vincente sulla punizione di Mazzarani. Un pallone che sfiorato che vale il pareggio.

Mazzarani 6,5 - Il cross su punizione che porta al gol di Di Tacchio è di pregevole fattura: difficile da ribattere per i difensori, facile da deviare verso la porta per gli attaccanti. Tra i migliori anche lui.

Di Gennaro 5 - Un paio di tentativi dalla distanza, ma poco altro. Prova ad ondeggiare tra le due linee offensive, ma forse si troverebbe meglio un passo più indietro in mediana. E' in difficoltà spalle alla porta. E probabilmente Colantuono è dello stesso pensiero. Dal 46' Castiglia 6 - Meglio del suo predecessore, sicuramente più preparato e organizzato.

Vuletich 6,5 - Nel primo tempo è per distacco il migliore dei suoi. Lotta su ogni pallone e sfiora il gol con un colpo di testa interessante. Dal 58' Bocalon 5 - Non riesce ad incidere. Beccato un paio di volte in offside, non calcia praticamente mai in porta.

Djuric 6 - Qualche buona sponda, ma soprattutto una gran voglia di far bene, dimostrata in ogni giocata. Buona prestazione. Dal 73' Jallow s.v.