Le pagelle della Samp - Audero e Quagliarella top, rimandato Andersen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Genoa-Sampdoria 1-1

Audero 7 - Costretto a commettere il fallo da rigore su Piatek, che trasforma dagli undici metri. Reattivo sulle conclusioni a botta sicura di Romulo e Piatek prima del 45', così come sulla parata al 61' su colpo di testa di Kouamé.

Bereszynski 5,5 - Impreciso in qualche circostanza, come al 40' quando rischia di mandare il Genoa in porta. In difficoltà nella prima frazione, meglio nel corso della ripresa.

Tonelli 6,5 - In posizione avanzata è il solito: si propone e spesso si trova al posto giusto nel momento giusto, questa sera viene però anticipato da Quagliarella per il vantaggio doriano.

Andersen 5 - Ingenuo nella circostanza che costringe Audero ad atterrare Piatek, facendo rimbalzare il pallone che favorisce l'inserimento del polacco. Altre imprecisioni nel corso della gara, che a un certo punto spingono Giampaolo a chiedergli maggior concentrazione.

Murru 6 - Soffre nel primo tempo nella sua zona di competenza, prova a riscattarsi nel secondo tempo.

Praet 6 - Qualche spunto che meriterebbe maggior fortuna, troppo pochi però visto il suo talento.

Ekdal 6,5 - Non è al top della forma, ma non si vede. Buona la prestazione offerta dallo svedese nel centrocampo disegnato da Giampaolo.

Jankto 5,5 - Fatica nel primo tempo, come gran parte della sua squadra. Non riesce a innescare azioni offensive.

Ramirez 6 - Out Saponara in avvio, dentro l'uruguaiano ex Bologna. Scelta vincente da parte di Giampaolo che raccoglie subito i frutti, visto l'assist fornito a Quagliarella per il vantaggio doriano. Si spegne col passare dei minuti. (Dal 73' Saponara 6 - Entra a gara in corso e, con personalità, prova a incidere in zona offensiva).

Defrel 5,5 - Cerca il fraseggio col compagno di reparto, non ci riesce appieno. Costretto a salutare il campo a inizio ripresa per infortunio. (Dal 52' Caprari 6 - Propone movimenti interessanti e verve superata la linea di centrocampo).

Quagliarella 6,5 - Ci impiega appena otto minuti per sbloccare il derby: perfetto il suo colpo di testa a due passi dalla porta di Radu. Per il resto, serata senza particolari sussulti.