Le pagelle della Samp - Jankto, i fischi pesano. Saponara cambia marcia

Udinese-Sampdoria 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6.5 - Si fa perdonare un'uscita che costava svantaggio e figuraccia mettendoci più di una pezza nel primo tempo, evitando un passivo peggiore e tenendo in vita la squadra.

Bereszynski 5.5 - De Paul è un avversario tosto e lo soffre. Recupera parzialmente nel forcing finale, quando inzia a spingere e impegna anche Scuffet.

Andersen 5.5 - La trequarti e l'attacco gli fa venire il mal di testa, i bianconeri non ne approfittano troppo ma non saranno tutti così clementi.

Colley 5.5 - Come il compagno di reparto, anche se ha qualità interessanti e capacità di far partire la manovra.

Murru 5 - Dalle sue parti è onda verde. Si sfonda spesso e da lì nasce il primo gol. Prova a riscattarsi nel finale dove prende coraggio nonostante un cartellino giallo.

Linetty 6 - La sua prestazione si rivaluta parzialmente con un finale orgoglioso nel quale è il più vicino a trovare il pareggio con due insidiose conclusioni dalla distanza e un inserimento in area sul quale è provvidenziale Nuytinck.

Barreto 5.5 - Ordinato, orchestra la manovra che però è troppo lenta e la squadra non a caso non affonda.

Jankto 5 - Fischiato dall'inizio alla fine da un pubblico che non gli ha perdonato le parole poco lusinghiere nei confronti dell'Udinese e il trasferimento in un'altra squadra italiana. Patisce l'ambiente ostile, spreca molti palloni, è stritolato dal centrocampo bianconero. (dal 70' Ekdal 6 - Si è subito adattato alla nuova squadra, dà equilibrio e ordine).

Ramirez 5 - Letteralmente annullato, non riesce a rifornire in alcun modo i due attaccanti e spesso è costretto ad arretrare per cercare un pallone giocabile. (dal 59' Saponara 6,5 - Ha un altro passo rispetto a Ramirez, gioca molti palloni e ne distribuisce di interessanti. Con lui in campo la Samp si rianima).

Quagliarella 5 - A differenza di Jankto il pubblico di Udine gli tributa un bell'applauso, ricordando le prodezza in bianconero dal 2007 al 2009. Si rivede dal 1' ma non incide e riceve anche pochissimi palloni. (dal 73' Kownacki sv - Entra subito in partita e resta il rimpianto per quel poco che si è visto di non averlo inserito prima).

Defrel 5.5 - Primo tempo non pervenuto, nella ripresa prende coraggio e quasi si inventa il gol del pari con un tiro a giro che finisce fuori di poco. Nel finale prova a prendere per mano la squadra, andando a recuperare palloni e a cercare di avviare la manovra offensiva.