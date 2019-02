Le pagelle della Samp - Quagliarella fa i conti con la 'maledizione' di Bati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Sampdoria-Frosinone 0-1 (25' Ciofani)

Audero 6 - Può fare poco su Ciofani. Spettatore non pagante a Marassi, il Frosinone passa nell'unico tiro verso la sua porta.

Bereszynski 6 - Attento quando c'è da difendere, spinge con continuità senza però riuscire a dare un grosso contributo alla fase offensiva.

Colley 5,5 - Ormai promosso titolare ai danni di Tonelli, anche a causa di questioni legate al riscatto dell'ex Empoli, perde la marcatura su Ciofani quando il Frosinone passa in vantaggio. Nel finale ci prova di testa, ma Sportiello gli nega la gioia del gol.

Andersen 6 - Recuperato da Giampaolo nonostante la febbre, controlla gli avversari che occupano la sua zona di campo.

Tavares 5,5 - Prende il posto di Murru, parte bene per poi essere fermato da Zampano col passare dei minuti. Non basta alla Samp, però, per rimettere in piedi la gara.

Praet 5,5 - Ci prova più volte, senza mai sorprendere Sportiello. A centrocampo si fa rispettare nelle maglie della difesa ospite, ma non trova il guizzo offensivo.

Ekdal 5,5 - Poco ispirato questo pomeriggio, Giampaolo lo richiama in panchina con la speranza di creare più occasioni nel finale di partita. (Dal 74' Sau 6 - Debutto amaro, in maglia doriana, per l'ex Cagliari. Ci mette buona volontà ma da sola non basta).

Linetty 5,5 - Corre tanto ma senza la lucidità dei giorni migliori. Forse ha bisogno di trovare il giusto feeling con Tavares.

Saponara 5 - Torna titolare ma non incide. Fermato dal Frosinone nella prima frazione, a inizio ripresa Giampaolo lo richiama in panca. (Dal 55' Ramirez 5 - Dovrebbe portare brio e imprevedibilità all'attacco doriano, invece si fa vedere poco).

Gabbiadini 5,5 - Schierato per la prima volta dall'inizio, non riesce a fare quel passo in avanti che si aspettava Giampaolo. (Dal 55' Defrel 5 - Il tecnico si aspettava che l'ex Roma potesse dare la scossa al reparto offensivo, ma non è così).

Quagliarella 5,5 - Il Frosinone lo contiene non senza difficoltà nella prima frazione, mette i brividi a Sportiello al 35'. Si spegne col passare dei minuti, sembra solo un parente dell'attaccante che fino a due settimane fa metteva a ferro e fuoco le difese avversarie. Come se fosse stato colpito da una sorta di 'maledizione' di Batistuta, dopo aver uguagliato il record dell'argentino ex Fiorentina.