Le pagelle della Samp - Ramirez cambia la gara. Chapeau, Quagliarella

Sampdoria-Chievo 2-0 (46' Quagliarella. 59' Ramirez)

Audero 6 - Nessuna parata degna di nota, il portiere di proprietà della Juve deve "solo" svolgere bene compiti di ordinaria amministrazione.

Sala 6 - La Samp attacca quasi sempre sulla sinistra, così il classe '91 si concentra specialmente sulla fase difensiva. Senza correre pericoli.

Colley 6,5 - Nel primo tempo fa infuriare Giampaolo per qualche pallone sprecato, ma nella ripresa si riscatta alla grande con una gara di grande solidità al centro della difesa.

Andersen 6,5 - Ruvido e sicuro di sé, contrasta bene l'attacco avversario con tutta la sua potenzia fisica e conferma ancora una volta la ragione dell'interesse di club di mezza Europa nei suoi confronti.

Murru 6,5 - Spinge molto sulla fascia sinistra e firma l'assist per il 2-0 di Ramirez. Prestazione assai positiva, a dimostrazione della sua grande crescita in questa prima parte di stagione.

Praet 6 - Qualità e fantasia nella mediana della Samp. Oggi gli manca il guizzo, ma il suo contributo è sicuramente importante per la vittoria della Samp (Dall'86' Jankto sv).

Ekdal 6,5 - Tanta quantità nell'arco dei 90 minuti. Instancabile soprattutto nel primo tempo, quando il Chievo gli costruisce attorno una gabbia e lo svedese è chiamato quindi agli straordinari.

Linetty 6,5 - Si accende alla distanza e nella ripresa sfiora pure il tris con una conclusione potente. Un diesel che non smette mai di girare.

Saponara 5,5 - Si vede poco, pochissimo, in un primo tempo in cui per larghi tratti gioca solamente il Chievo (Dal 46' Ramirez 7 - Un assist e un gol in pochi minuti per l'uruguaiano, che stravolge la partita col suo ingresso in campo. Ingenuo, però, nel finale: si fa ammonire e "rischia" di essere sostituito da Giampaolo perché troppo nervoso).

Quagliarella 7 - A segno per l'ottava gara consecutiva, neanche le feste riescono a fermare il bomber blucerchiato. Il suo gol di tacco, 'alla Quagliarella', è il miglior regalo per i tifosi. E anche il miglior modo di celebrare il rinnovo fino al 2020.

Caprari 6 - In difficoltà come tutta la Samp nel primo tempo, buona gara nella ripresa dopo il vantaggio immediato di Quagliarella (Dal 74' Defrel 6 - Entra quando ormai la gara è già chiusa, ma prova comunque a iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori in un paio di occasioni).