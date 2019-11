Le pagelle della Samp - Vieira-Ferrari i migliori, chi ha visto Quagliarella?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sampdoria-Atalanta 0-0

Audero 6 - Neutralizza un buon calcio di punizione di Malinovskyi in chiusura di primo tempo, è sempre reattivo e lo si vede anche in un paio di tempestive (e avventate) uscite fuori dall’area.

Bereszynski 6 - Più bloccato rispetto al solito, controlla bene le avanzate di Castagne prima e Arana poi senza lasciarsi mai sorprendere sull'out di destra.

Colley 6,5 - Solido ed efficace, stavolta mostra molta più continuità all’interno del match destreggiandosi con grande personalità contro il miglior attacco di Serie A.

Ferrari 6,5 - Buone chiusure e altrettante uscite palla al piede con la testa alta. Stende Barrow lanciato a rete con un fallo da cartellino arancione, ma Irrati lo ammonisce soltanto non reputando il suo intervento da ultimo uomo. Probabilmente, così facendo, Ferrari salva pure il risultato.

Murru 6 - Se la cava bene nella sfida tra velocisti con Muriel e offre anche un discreto apporto in fase offensiva sulla fascia.

Depaoli 6 - La catena di destra blucerchiata oggi funziona a meraviglia: lui spinge, Bereszynski copre. L’arma vincente della Samp è stata proprio l’arginamento dei nerazzurri sulle corsie laterali.

Ekdal 6 - Fa girare bene la Samp in fase di possesso, ha grande intelligenza tattica ed è bravo a far respirare i suoi nei momenti nevralgici del match.

Vieira 6,5 - Recupera una gran quantità di palloni, la piovra di Ranieri questo pomeriggio gioca un'ottima gara e procura anche l’espulsione di Malinovskyi al 74’ (Dall’81’ Bertolacci s.v.) .

Jankto 6 - È tra i più ispirati della Samp, ha due buone occasioni per segnare, però non riesce a concretizzarle.

Bonazzoli s.v. - Accusa un problema muscolare in avvio ed è costretto a chiedere anzitempo il cambio (Dal 12’ Caprari 6 - Dà fastidio al pacchetto difensivo della Dea con la sua rapidità, ma gli manca la zampata giusta per sbloccare l'incontro).

Quagliarella 5,5 - Impalpabile e poco coinvolto. Si sacrifica, ma non calcia mai in porta. Dov’è finito il capocannoniere della scorsa Serie A? (Dal 69’ Ramirez 6 - Il suo ingresso in campo toglie punti di riferimento offensivi all'Atalanta, ma anche alla Sampdoria. Che finisce per non pungere mai).