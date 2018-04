Le pagelle della Sampdoria - Disastro Ferrari, Andersen promette bene

Lazio-Sampdoria 4-0

Viviano 5,5 - Subisce quattro gol, ma non può farci nulla. Anzi, probabilmente se non ci fosse stato lui il passivo sarebbe stato più consistente. Almeno due parate di ottimo livello.

Bereszynski 5,5 - Su quella fascia ha qualche problema soprattutto dopo l'ingresso in campo di Lukaku. E nel finale, quando dorme tutta la difesa.

Andersen 6 - Schierato a sorpresa al posto di Silvestre, non sfigura al centro della difesa. Buona partita su Immobile, almeno per ottanta minuti, con diverse chiusure. Il giovane danese promette bene.

Ferrari 4,5 - Completamente negativa la sua prova. Nel finale regala un pallone da scuola calcio a Nani per la rete del 4-0 finale, ma prima anche diversi interventi mancati.

Strinic 5 - E' sistematicamente saltato da Felipe Anderson e non solo. Si perde Milinkovic in occasione del suo gol. Per lui è difficile, perché su quella fascia la Lazio attacca costantemente. In difficoltà.

Barreto 5 - Viene messo in mezzo dal centrocampo della Lazio. Non trova mai le misure in questo pomeriggio.

Torreira 5,5 - Meglio dei compagni di reparto, con qualche buon recupero palla. E' concentrato, ci prova, ma la differenza di valori si vede e Lucas, da solo, non può annullarla.

Praet 5 - Sbaglia troppo, anche qualche tocco banale. Pure quando passa sulla trequarti il risultato non cambia: non incide.

Ramirez 5,5 - Un paio di buone iniziative nel primo tempo, ma è davvero troppo poco per quella che è la sua classe. Dal 66' Linetty 5 - Cambiano i centrocampisti, ma non il risultato: non entra mai in partita.

Caprari 5 - Gioca poco più di un tempo, senza però lasciare il segno. Tira praticamente una sola volta in porta. Dal 53' Kownacki 6 - Un paio di squilli interessanti, fa vedere di avere del potenziale.

Zapata 5,5 - Meglio del collega, si rende pericoloso in un paio di occasioni grazie alla sua fisicità. Alla fine esce per infortunio. Dal 60' Quagliarella 5 - Entra nel momento peggiore, senza riusire di fatto mai a lasciare traccia.