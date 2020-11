Le pagelle della Sampdoria - Errore decisivo di Augello, l'attacco non riesce a pungere

Audero 6 - Sempre attento sui cross che arrivano dal fondo. Non ha molto da fare ma svolge l’ordinaria amministrazione. Può far qualcosa di più sul rigore di Joao Pedro, reattivo su Sottil.

Bereszynski 5 - Graziato da Joao Pedro in occasione del palo nel primo tempo, spinge poco sia a destra sia, dopo il rosso ad Augello, a sinistra.

Yoshida 5,5 - Preciso al centro della difesa gioca sia d’anticipo su Simeone sia con lo stacco di testa ma in difficoltà quando l’avversario lo punta in velocità come Nandez in occasione del 2-0.

Tonelli 5 - L’episodio che è costato il rosso ad Augello è partito da un suo retropassaggio rischioso di testa, non può smaterializzarsi ma causa il rigore con cui si sblocca il match.

Augello 4 - Vanifica una prestazione che fino a quel momento era tutto sommato positiva con un appoggio errato e un fallo che gli costa la via anticipata negli spogliatoi e incanala la sfida dei binari più favorevoli per il Cagliari.

Ekdal 5,5 - Fa densità in mezzo al campo, recuperando diversi palloni e provando a far ripartire l’azione. Cala col passare dei minuti (Dal 77’ Adrien Silva sv).

Thorsby 6 - Gara di lotta come sempre per il centrocampista norvegese che riesce sempre a sfoderare prestazioni positive.

Candreva 5,5 - Viene cercato spesso sulla corsia di destra, si libera spesso per il cross verso il centro. Quando viene abbassato in difesa va spesso in apnea (Dall’82’ Verre sv).

Ramirez 5 - Si vede pochissimo nel gioco di mister Ranieri, perde diversi palloni in area avversaria e ha pochi spunti degni di nota (Dal 43’ Damsgaard 5,5 - Si presenta con una bella discesa ma alla fine cala di intensità).

Jankto 5 - Prova spesso la conclusione verso la porta ma questa volta il piede non è caldo come in occasione del derby (Dal 78’ Leris sv).

Quagliarella 5 - Si sbatte con grande generosità ma questa volta la difesa del Cagliari chiude bene gli spazi lasciandogli poco spazio (Dal 76’ La Gumina sv).

Ranieri 5,5 - La sua Sampdoria torna sulla terra dopo una prestazione che si è messa in salita con il rosso ad Augello. Il rigore, che appare generoso, fa il resto.