Le pagelle della Sampdoria - Keita segna e rimedia un rosso, Tonelli e Augello colpevoli

Audero 6,5 - Incolpevole sul tiro ravvicinato di Traore, ci mette una pezza pochi istanti dopo Berardi con reattività. Salva sia su Berardi e Boga ma non è assistito dai compagni sulle ribattute.

Yoshida 5 - Allargato sulla corsia di destra viste le indisponibilità di Bereszynski e Ferrari. Non è un terzino e si vede lasciando troppi spazi a Boga dalla sua parte. Nota positiva, serve il pallone per il pareggio di Quagliarella (Dal 73’ Leris 6 - Entra sulla fascia destra e fa il suo).

Tonelli 5 - Parte subito male con un rinvio errato da cui nasce il gol del vantaggio del Sassuolo. Alterna buone chiusure errori che sarebbero potuti costare cari ai suoi.

Colley 6 - Ci mette il fisico contro Caputo e si fa vedere in area avversaria sui calci da fermo. Prova a tenere botta contro gli attaccanti di De Zerbi. E' sfortunato nel rimpallo che libera Caputo per il gol del 2-1.

Augello 5 -Si fa vedere con costanza sulla fascia andando al cross verso le punte. Dalla sua parte Berardi è un cliente scomodo e lo mette spesso in difficoltà. Liscia il pallone sulla respinta di Audero per il 3-1 del numero 25 Berardi.

Jankto 5,5 - Prova ad andare in velocità cercando di provare un’azione personale per scuotere i suoi più a sinistra che a destra ma col passare dei minuti cala di intensità (Dall’81’ Verre sv).

Thorsby 5,5 - Corre e si sacrifica molto anche se il centrocampo del Sassuolo spesso lo salta con il palleggio. Lascia il campo nel primo tempo per un problema muscolare (Dal 36’ Adrien Silva 6 - Recupera il pallone da cui nasce il pari blucerchiato, ci mette qualità).

Ekdal 6 - Fra i migliori in campo nelle ultime uscite stagionali, questa sera viene battuto dai diretti concorrenti neroverdi. Prova ad impostare la manovra ma poi quando il Sassuolo accelera rischia qualcosa di troppo.

Damsgaard 5 - Inizia a sinistra dove non punge a dovere. Ranieri lo sposta a destra ma la musica, questa sera, per il giovanissimo esterno danese non cambia. Non assiste mai Yoshida sulla difensiva e non si fa vedere mai in attacco (Dal 73’ Candreva 6 - Dà rapidità sulla corsia di destra, serve a Keita il pallone del 3-2).

Ramirez 5,5 - Funge da raccordo fra centrocampo e attacco. Ranieri lo rispolvera fra le linee. Fa vedere alcuni spunti a cui aveva abituato i tifosi ma è poco per lasciare il segno (Dal 73’ Keita Balde 6,5 - Impatto incredibile sul match, crea diverse occasioni da gol e riapre il match. L’intervento che gli costa il rosso sembra eccessivo).

Quagliarella 6 - Dopo due partite iniziate in panchina, gioca dal primo minuto. Nel primo tempo il capitano della Samp commette qualche errore di troppo non da lui ma si riscatta realizzando il gol del momentaneo 1-1.

Ranieri 5,5 - Le assenze non lo aiutano nella costruzione della squadra da schierare, specie in difesa. La sua Sampdoria patisce il giro palla e la qualità del Sassuolo anche se prova a rimediare con gli inserimenti di Candreva, Keita Balde e Verre nel finale.