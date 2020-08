Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella sbaglia dal dischetto, Leris trova il gol

Brescia-Sampdoria 1-1 (41' Leris, 49' rig. Torregrossa)

Falcone 6 - Ranieri gli concede una buona occasione e lui la sfrutta: prima su Zmrhal riesce a prolungare sul palo, poi neutralizza anche Spalek. Commette il fallo da rigore, ma non poteva far nulla su Ayè.

Depaoli 5.5 - Un paio di errori in fase di posizionamento, non è attentissimo: la sfida non richiede molta concentrazione, ma poteva fare qualcosa di più.

Tonelli 6 - Inizia bene la sfida, gestendo ogni situazione. È costretto ad uscire per via di un infortunio al ginocchio. (Dal 19’ Colley 6 - Attento in chiusura, entra subito bene in campo. Nella ripresa sfiora anche il gol).

Yoshida 6 - Come il compagno di reparto non ha molto lavoro da svolgere, si limita a gestire entrambe le fasi. Non si vede molto in attacco, solo nel finale pennella un bel cross per Quagliarella, ma il numero 27 finisce in fuorigioco.

Augello 6 - Non ci sono spazi dalle sue parti, rimane spesso basso per evitare inutili ripartenze. Nel finale prende anche una ginocchiata, ma resta in campo.

Léris 7 - Probabilmente è uno dei pochi che ha l’atteggiamento giusto. Si vuole mettere in mostra e lo si vede sin dai primi minuti: non spreca mai un pallone, trova anche il gol. (Dal 68’ Linetty 6 - Buon ingresso, si limita alla gestione della palla).

Vieira 6 - Pensa più alla concretezza che al mettersi in mostra. Al 25’ del primo tempo sgancia un bel siluro che porta al calcio di rigore, in mezzo al campo gioca una gara attenta e con poche sbavature. (Dal 72’ Thorsby 6 - Ranieri gli concede qualche minuto per finire il campionato, lui ci mette un bel po' di grinta).

Bertolacci 6 - Bene a metà: nella prima frazione gestisce e quando può inventa anche. Nella ripresa abbassa le pretese, senza mai forzare la giocata. (dal 73’ Askildsen 5.5 - Ha voglia di mettersi in mostra, ma le due ammonizioni in una partita simile erano evitabili).

Maroni 5.5 - Poteva trovare un bel gol dopo pochi minuti, ma non è stato in grado di sfruttare l'occasione. Da quel momento in poi non riesce più ad incidere. (Dal 68’ Jankto 6 - Entra con il punteggio già deciso, anche lui trotterella in mezzo al campo).

Gabbiadini 6 - Buon primo tempo, un paio di conclusioni pericolose fanno tremare Andrenacci. Nella ripresa viene servito poco, ma la poca aggressività dipende anche dai ritmi bassi.

Quagliarella 5 - Non è la sua giornata. Errore dal dischetto che lo toglie dal match, per il resto della sfida si eclissa dietro la difesa bresciana. Nel finale trova anche il gol, ma è in posizione irregolare.