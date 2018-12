Le pagelle della SPAL - Bonifazi sbaglia molto, Gomis salva la situazione

Fonte: Genoa-Spal 1-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gomis 6,5 - Quando viene chiamato al lavoro non ha sbavature, battezza male l'angolino ma disinnesca Kouame.

Bonifazi 5 - Ha più di qualche difficoltà quando prova a uscire dai blocchi. Si fa sfilare da Piatek, ma viene graziato.

Vicari 6 -Il cliente è il peggiore, cioè Piatek, ma se la cava con discreto mestiere.

Felipe 6,5 - Sua la sponda per Petagna per il gol del momentaneo 1-0, non ha molto lavoro.

Lazzari 5,5 - Non dà il boost che solitamente può apportare sulla destra. Sbaglia anche in occasione del rigore.

Missiroli 5,5 - Legna in mezzo al campo, qualche tiro dalla distanza, poco altro (dal 69' Valoti s.v.).

Schiattarella 6 - Toglie un uomo al Genoa con il suo stop di coscia, ha buon dinamismo e discreta qualità (dal 76' Valdifiori s.v.).

Kurtic 6,5 - L'incursore più offensivo della mediana, gestisce bene il pallone.

Fares 5 -Due volte molto pericoloso, ben controllato da Radu, ma per due volte causerebbe un rigore. In una circostanza viene graziato.

Antenucci 5 - Ha pochi palloni giocabili, quando ha la grande occasione prende il palo a porta vuota.

Petagna 6,5 - Discreta pericolosità, il gol è una formalità, poi coglie una traversa causa meravigliosa parata di Radu (dall'82' Floccari s.v.).