Le pagelle della SPAL - Bonifazi un muro, Lazzari non sorprende più

SPAL-Udinese 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SPAL-Udinese 0-0

Gomis 6 - Decisivo nel finale di primo tempo su De Paul. Sempre sicuro fra i pali.

Bonifazi 7 - Vince il duello con il suo omonimo Lasagna. Il migliore del reparto arretrato della SPAL, corre sulla fascia, chiude tutti gli spazi. Una prestazione sontuosa.

Cionek 6 - Fa buona guardia in difesa, complice anche la giornata no degli attaccanti dell'Udinese.

Felipe 6,5 - Mezzo punto in più rispetto al compagno di reparto. Oltre a difendere con ordine, si fa vedere anche in zona offensiva.

Fares 6,5 - Parte benissimo, insieme a Lazzari crea i maggiori pericoli nel primo tempo. Nella ripresa si vede un po' meno in avanti, ma quando c'è da difendere lo fa con ordine.

Lazzari 6,5 - Nel primo tempo è una furia sulla fascia. Imprendibile quando parte palla al piede, anche se forse sbaglia qualche appoggio di troppo. La musica non cambia nella ripresa, ma è costretto ad uscire per un problema alla caviglia in seguito ad un contrasto con D'Alessandro.(Dal 67' Costa 6 - Entra a freddo e non fa rimpiangere Lazzari, un compito non facile.)

Schiattarella 6,5 - Tocca un'infinità di palloni in mezzo al campo e morde le caviglie agli avversari.

Valoti 6 - Sempre nel vivo dell'azione, manca però il guizzo finale. Nel primo tempo si fa anticipare in area da Opoku, nella ripresa cerca il gol in acrobazia senza troppa fortuna. (Dal 75' Dickmann S.V)

Missiroli 6 - Dalla sua parte la SPAL spinge meno, ma gli esterni dell'Udinese difficilmente riescono a passare l'ex Sassuolo.

Petagna 5,5 - Sua la prima palla gol della gara. Un calcio di punizione che tocca la parte alta della traversa. Lotta con gli avversari, ma spesso e volentieri è lontano dall'area di rigore avversaria.

Floccari 6 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, sfrutta fisico ed esperienza per tenere alta la squadra. Dialoga bene con i compagni di squadra, anche se è poco incisivo in zona gol. (Dall'85 Paloschi S.V)