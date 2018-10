Le pagelle della SPAL - Difesa insuperabile. E Lazzari è il solito treno

Roma-SPAL 0-2 (38' rig. Petagna, 55' Bonifazi)

© foto di Federico Gaetano

Milinkovic-Savic 6,5 - Il voto sarebbe stato probabilmente più alto, senza l'espulsione assolutamente ingenua. Pairetto forse esagera tirando fuori il rosso, ma l'ex Torino poteva risparmiarsi il gesto di buttare lontano il secondo pallone in campo. Fra i pali, comunque, almeno 3 ottime parate. (Dal 78esimo Gomis 6 - Entra a freddo a causa dell'espulsione del compagno e se la cava senza grandi pensieri).

Cionek 7 - Contribuisce, con i compagni di reparto, ad arginare gli attacchi giallorossi, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa salva un pallone pericoloso sui piedi di Marcano nell'area piccola.

Vicari 7,5 - Uno dei migliori co Lazzari. Chiude tutti gli spazi in difesa e fa a sportellate con Dzeko. Quando posizionato sembra insuperabile e anche a livello di personalità dà il suo contributo.

Bonifazi 7 - Bene in difesa, gioca con personalità la prima da titolare. Benissimo in attacco, dove segna il gol dello 0-2 con un grande stacco su angolo di Valdifiori.

Lazzari 7,5 - Nei primi 30 minuti si vede pochissimo, arginato molto bene da Luca Pellegrini. Poi sale in cattedra, si conquista il rigore e nella ripresa mette continuamente in apprensione la difesa ed il centrocampo di Di Francesco.

Valoti 6,5 - Inizia dietro le quinte, piano piano prende sempre più protagonismo. E i suoi inserimenti sono sempre complicati da gestire per la retroguardia della Roma.

Valdifiori 6,5 - Nel primo tempo di vede poco. Nella ripresa conquista l'angolo, lo batte e serve a Bonifazi l'assist dello 0-2 (Dal 70esimo Fares 6 - Bravo ad entrare bene in partita nei minuti del timido assalto giallorosso).

Missiroli 6,5 - E' l'uomo ovunque del centrocampo estense. Stoppa le azioni giallorosse e all'improvviso si materializza sulla trequarti per impostare la manovra. Prova di sostanza e qualità.

Costa 6,5 - Corsa e tanto sacrificio. Sulla sinistra Florenzi incide poco ed il merito è soprattutto suo. Bene anche sui calci da fermo.

Petagna 6,5 - Ha il merito di lavorare tantissimo per la squadra, scendendo spesso e volentieri fino a prima del centrocampo. Segna il rigore che sblocca la gara con freddezza, ma sbaglia almeno due gol abbastanza semplici.

Paloschi 6 - Meno presente di Petagna, punta più a creare scompiglio nell'area giallorossa che ad aiutare la manovra. Si spende molto nel fare a sportellate con Fazio e Marcano risentendone in parte dal punto di vista della lucidità. Lavoro comunque molto prezioso. (Dal 66esimo Everton Luiz 6 - Entra e prende subito un giallo. Ma Semplici lo manda in campo per quello, per interrompere le azioni giallorosse con le buone o con le cattive).