Le pagelle della SPAL - Furia Lazzari. E Antenucci realizza un super gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gomis 6 - Gioca a sorpresa nonostante in molti vedessero Milinkovic-Savic dal primo. Non commette errori e sui due gol del Cagliari ha ben poche colpe.

Cionek 6,5 - Ottima prestazione del difensore numero 4. Nel primo tempo pressa altissimo su Joao Pedro e Pavoletti, nella ripresa si rende protagonista di due ottime chiusure sugli attaccanti sardi. Poteva probabilmente fare meglio sul gol di Ionita.

Vicari 6,5 - Fin quando è in campo a guidare la difesa estense il Cagliari non trova sbocchi. Esce per infortunio e dopo pochi minuti i sardi sono già sul 2-2. (Dal 68esimo Bonifazi 5,5 - Entra a freddo nel momento di massima pressione del Cagliari. La sensazione è che sulle due mischie che hanno portato alle reti cagliaritane potesse fare di più).

Felipe 6 - Di testa le prende tutte, specialmente nel primo tempo. Unica pecca il cartellino giallo preso per un intervento in ritardo netto su Barella (il settimo della sua stagione). Esce per un problema alla schiena. (Dal 59esimo Simic 5 - Anche lui entra a freddo, come Bonifazi, per il problema di Felipe. Sulla seconda rete del Cagliari, quella di Ionita, va a vuoto sulla finta del moldavo insieme a Cionek).

Lazzari 7,5 - Ennesima grandissima prestazione dell'esterno numero 29 della SPAL. Nella sua prova, oltre ai due assist per i gol, c'è anche tanta corsa e un numero infinito di accelerazioni in proiezione offensiva.

Schiattarella 6 - Corsa e qualità per il centrocampista che nella prima frazione di gara lavora benissimo al fianco di Valdifiori e Missiroli. Cala alla distanza, probabilmente anche a causa della stanchezza.

Valdifiori 6 - Nel primi 45 minuti detta bene i tempi alla squadra e scambia spesso la posizione con Schiattarella, creando difficoltà di marcatura ai centrocampisti del Cagliari. (Dal 54esimo Kurtic 5,5 - Entra in campo con il Cagliari in costante proiezione offensiva. ).

Missiroli 6 - Nel primo tempo è fra i migliori del centrocampo spallino. Cala un po' alla distanza e si fa sormontare da Pavoletti in occasione della prima rete del Cagliari.

Fares 6 - Sulla fascia sinistra crea un solco, percorrendola avanti e indietro per decine di volte. Pecca un po' in precisione, ma l'energia che mette in campo è davvero pregevole.

Petagna 7 - Ottima prova del centravanti ex Atalanta. Bella la rete che sblocca il risultato dopo 5 minuti. Ha anche il merito di avviare l'azione che porta al secondo gol di Antenucci.

Antenucci 6,5 - Nel primo tempo si vede pochissimo, forse più impegnato nel lavoro difensivo che in quello di finalizzazione del gioco. Splendida la rete del momentaneo 2-0.