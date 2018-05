Le pagelle della SPAL - Grassi illude, Schiavon stecca

Risultato finale: Torino-SPAL 2-1

Gomis 6 - S'apparecchia la gara nel migliore dei modi: il tributo degli ex tifosi, i molteplici tuffi (taluni dall'elevato coefficiente di difficoltà) che blindando il prezioso vantaggio estense. Il pomeriggio è però macchiato dalla leggerezza sul tap-in di Belotti.

Cionek 5,5 - Alterna chiusure efficaci ad alcune distrazioni che rischia di pagare a caro prezzo. Non tiene Belotti sul bis granata, l'ammonizione al sessantottesimo sa di beffa: era diffidato e salterà l'ultima.

Salamon 6 - Nel marasma finale, mantiene una certa compostezza. Al centro della linea pare a suo agio e non commette sbavature di sorta. Prestazione impreziosita dalla respinta di petto sulla linea di porta, che strozza in gola l'urlo di gioia per il gol a Iago Falqué.

Felipe 5,5 - Parte bene ed è reattivo quando chiamato in causa nelle battute iniziali. Dopo una prima metà soddisfacente si perde: il duello aereo perso con Belotti (ipnotizzato da Gomis) il primo di una sequenza di errori d'entità variabile.

Schiavon 5 - Scalza Dramé e si gioca una chance ghiotta, complice la defezione di Mattiello. Regge discretamente nei vis-à-vis con Ansaldi, dopo l'ingresso di Berenguer il tracollo: mostra ripetutamente il fianco allo spagnolo, è colpevole sul pari di Belotti. (Dal 76' Schiattarella s.v.).

Kurtic 5 - Non c'è intesa con i compagni di reparto. Ingabbiato sul centro-destra, è imbottigliato nel traffico in mediana e non incide. Sopperisce con una copertura generosa, insufficiente anche al netto del risultato finale.

Everton Luiz 5 - Sovente in confusione, scherma male e imposta peggio. Non riesce ad imporsi in mediana, e perde parecchi duelli con gli avversari diretti. Giallo che farà saltare anche a lui l'ultima di campionato.

Grassi 7 - Sblocca la gara con un radente chirurgico che si deposita all'angolino. Ci riprova qualche minuto più tardi, con un sussulto rimpallato da Sirigu. Allo scadere lascia il posto a Bonazzoli. (Dall'89' Bonazzoli s.v.).

Costa 5 - De Silvestri è cliente scomodo e lui non trova contromisure. Le sporadiche sgambate sfumano con spioventi non all'altezza: complessivamente è compassato e slegato dalla costruzione dei compagni.

Paloschi 5,5 - Nel primo tempo spaventa i granata con una zuccata che sorvola di un soffio il montante alto. Connessione debole con Antenucci: il calo fisico e nervoso induce Semplici a richiamarlo alla base. (Dall'80' Floccari s.v.).

Antenucci 5,5 - Suo il tocco per Grassi, che regala l'illusorio vantaggio. Complicato graffiare con lo scarso apporto dei compagni: si sacrifica e battaglia con i centrali avversari, ma non pungola Sirigu.