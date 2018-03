Le pagelle dello United - Rashford 'arma letale', Mata sarto itinerante

Risultato finale: Manchester United-Liverpool 2-1

© foto di imago sportfotodienst

De Gea 6 - Due telefonate interurbane Liverpool-Manchester e niente di più da controllare, prima dell'ammutinamento imprevedibile di Bailly. Da playmaker improvvisato dà il la al primo gol di Rashford,

Valencia 6.5 - Mané, in giro per il campo alla ricerca di una luce che non filtra nella rocciosa retroguardia dei Red Devils, lo punta solo una volta nell'arco della gara, costringendolo al fallo tattico da giallo. Affarone per l'ecuadoriano che copre giusto un taglio senza palla di Firmino e trova il tempo per affacciarsi in avanti per sventagliare il pallone che poi Sanchez offre alla sforbiciata imprecisa di Mata.

Bailly 6 - Prestazione praticamente perfetta per l'ivoriano, se si eccettua l'autogol fantozziano che gli costa mezzo voto in meno e che toglie qualche anno di vita ai suoi tifosi impauriti dall'assedio finale del Liverpool.

Smalling 6 - Sollecitato soprattuto nel secondo tempo, l'inglese presidia egregiamente la sua zona di competenza facendo da spalla a Bailly.

Young 7- Ammutolisce Salah, alias il capocannoniere della Premier. Non gli lascia un millimetro di campo libero, ringhiando ogniqualvolta entra in possesso palla.

McTominay 6.5 - Giornata dopo giornata, anche i profani che guardano le vicende fuori dal rettangolo verde stanno capendo l'importanza del giovane scozzese nell'economia di gioco dello Special One. Che non fa mai nulla per caso.

Matic 6 - Disattenzione a parte nella marcatura di Van Dijk, comunque non punita per sua fortuna, fa il solito filtro davanti alla difesa.

Mata 7 - Mossa a sorpresa ma non troppo per colmare la lacuna lasciata dall'assenza di Pogba, lo spagnolo funge da sarto itinerante che cuce le trame di gioco dello United. Entrando da attore non protagonista nel gol del raddoppio di Rashford e accarezzando la statuetta per gli effetti speciali quando manda di poco a lato il tris in semirovesciata. Dall'88' Lingard sv .

Rashford 7.5 - Con una sterzata spiazza Alexander-Arnold e gli scettici che già ne enfatizzavano lo stato di crisi, per poi sfondare la porta con un destro terrificante. Come in un deja-vu, pochi minuti più in là, si ritrova sull'interno destro la mannaia che condanna per la seconda volta Klopp. Dal 77' Fellaini 6 E' l'uomo in più di cui Mourinho si serve quando c'è da fare la guerra di trincea. Nella mischia, il belga si trova sempre a suo agio, soprattutto con arbitri tutt'altro che fiscali come Pawson.

Lukaku 7 - Apre gli spazi con superba forza fisica, annichilendo la debole marcatura di Lovren. E' il fulcro del sistema di gioco più vecchio del mondo ordinato da Mourinho: palla lunga sulla punta di peso, spizzata e gol.

Sanchez 7 - Si sacrifica in fase passiva, sporcando ogni raiettoria di passaggio ai portatori di palla di turno. Con l'elmetto in testa non smarrisce il tocco d'artista quando pennella per Mata il cross per il gol mancato del ko Dal 96' Darmian sv .