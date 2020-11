Le pagelle dello Zenit - Dzyuba dominatore, Erokhin uomo ovunque

Risultato finale: Zenit-Lazio 1-1. Marcatori: 32' Erokhin, 82' Caicedo

Kerzhakov 6 - Serata da spettatore non pagante per il portiere russo. Le uniche conclusioni di Muriqi non trovano lo specchio della porta, l'unica che la centra vale il pari di Caicedo sul quale può poco o nulla. Il paradosso è che può rimettere i guanti nella borsa praticamente immacolati non riuscendo a mantenere la porta inviolata.

Karavaev 6 - Si piazza sulla destra non rinunciando a spingere in avanti e costringendo Fares a giocare più basso rispetto al solito. Qualche amnesia in fase difensiva, ma una prova tutto sommato positiva la sua.

Lovren 6.5 - L'esperienza, nel suo caso, fa la differenza: passa tutta la partita a fare a sportellate prima con Muriqi, poi con Caicedo, uscendo vincente dalla maggior parte dei duelli. Un match da dominatore in difesa.

Rakitsky 6.5 - Tutte le manovre dello Zenit partono dai suoi piedi, è a lui che è affidato il compito di impostare da dietro. Lo svolge con diligenza, senza sbavature mettendoci il fisico quando serve, specialmente con Muriqi finchè il kosovaro rimane in campo

Douglas Santos 6 - Un motorino inesauribile sulla sinistra dove macina chilometri. Mette in mostra una buona padronanza di palleggio con qualche accelerazione degna di nota.

Erokhin 7 - Il centrocampista russo riesce sempre a mettersi nella posizione giusta per essere pericoloso, come dimostra la rete segnata nel primo tempo. Buona tecnica e visione di gioco per lui, tutte qualità che rendono complicato il compito di marcarlo ai giocatori laziali. Dal 62' Mostovoy 6.5 - Ci mette meno di un minuto, una volta entrato, a dimostrare il proprio talento: slalom su Hoedt ed esterno destro che fa la barba al palo. Una minaccia costante per la retroguardia laziale, soprattutto in contropiede, tanto che segnerebbe anche il gol vittoria, ma in fuorigioco.

Barrios 6 - Si piazza in mediana con il preciso compito di rompere il gioco avversario mordendo le caviglie di chiunque passi dalle sue parti. Ci riesce tanto che la manovra della Lazio non risulta mai fluida.

Ozdoev 6 - Sempre pericoloso negli inserimenti, garantisce dinamismo e fosforo al centrocampo russo. Ha sui piedi l'occasione per segnare, ma trova Reina a respingere. Dal 90' Sutormin s.v.

Kuzyayev 6 - Cerca di dettare i tempi della manovra, ma non sempre ci riesce. Svaria da sinistra al centro creando qualche grattacapo alla difesa laziale, ma non riesce mai ad essere decisivo. Dal 91' Wendel s.v.

Dzyuba 6.5 - Il fisico lo aiuta di certo, ma non vince tutti i duelli con i difensori laziali solo per questo. Ha grinta e cattiveria da vendere, oltre a un altruismo senza pari che gli consente di pressare ogni avversario e di regalare un pallone d'oro a Erokhin per il vantaggio russo.

Zhirkov 6.5 - Dal suo sinistro nasce l'azione del gol. Esperienza e corsa al servizio dello Zenit tanto che i maggiori pericoli per la difesa laziale arrivano proprio dalla sua corsia. Dal 79' Krugovoi s.v.