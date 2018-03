Le pagelle di Albiol, un gol dopo due anni per inseguire lo Scudetto

Dopo più di due anni Raul Albiol è tornato a segnare in Serie A e lo ha fatto in un momento fondamentale della stagione del Napoli. Tre punti d'oro che hanno portato gli azzurri a -2 dalla Juventus a nove giornate dalla fine del campionato e il merito è anche dell'ex centrale del Real Madrid che oltre ad aver fatto gol è stato molto importante, come spesso accade, anche in fase difensiva. I partenopei si sono rialzati dopo aver fatto un solo punto in due partite e la lotta Scudetto è tutt'altro che chiusa.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5

Il Mattino: 7,5