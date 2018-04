Le pagelle di Allegri: approccio sbagliato e cambi ininfluenti

© foto di www.imagephotoagency.it

Molto spesso abbiamo elogiato le sue mosse, molto spesso non abbiamo potuto fare a meno di fargli i complimenti per come ha istruito i suoi prima delle grandi partite. Ieri però qualcosa è andato storto e Massimiliano Allegri non è riuscito a battere Maurizio Sarri, né in campo né nelle idee. L'infortunio di Chiellini dopo 10 minuti di gioco ha senz'altro cambiato i piani del tecnico livornese, che si è dovuto bruciare una sostituzione subito, ma non può bastare a giustificare una gara fiacca dei giocatori nella sfida più importante dell'anno. Adesso Allegri dovrà essere bravissimo nelle ultime quattro giornate, non potrà sbagliare niente e andare a vincere sia a San Siro contro l'Inter che all'Olimpico contro la Roma, per non rischiare di perdere lo scettro in favore del Napoli di Sarri.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Il Mattino: 4,5