Le pagelle di Allegri: cambi ok. Madrid è già alle spalle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caos che si è scatenato nel post gara della sfida di mercoledì contro il Real Madrid poteva costare caro alla Juventus anche in campionato, ma Massimiliano Allegri è riuscito a far sì che i suoi tornassero a essere subito concentrati verso l'obiettivo Scudetto e alla fine il 3-0 sulla Sampdoria è la prova che le scorie del Bernabeu sono già state eliminate. Il tecnico ha lasciato a riposo per tutta la partita Gonzalo Higuain e ancora una volta ha cambiato il volto della sua squadra con una sostituzione: il settimo titolo consecutivo è sempre più vicino.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 7