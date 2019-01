© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mazzarri per affrontare l'Inter aveva il problema di sostituire l'indisponibile Meitè e così decide di affidarsi all'esperienza di Cristian Ansaldi. Dopo aver giocato su entrambe le corsie esterne di difesa l'argentino si scopre mezzala di qualità e quantità, "con ottimi risultati" scrive il Corriere dello Sport per motivare il suo 7,5 in pagella all'ex Inter. In quella zona di campo, scrive invece TuttoMercatoWeb.com, Ansaldi "potrebbe trovare una seconda vita calcistica".

Le pagelle di Cristian Ansaldi

TuttoMercatoWeb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7

La Stampa 7