Le pagelle di Asamoah: l'ex Juve si salva. Sufficiente la prima all'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella triste notte di Reggio Emilia contro il Sassuolo il neo interista, Kwadwo Asamoah, è stato uno dei migliori dell'Inter e ha dimostrato di poter essere un giocatore molto importante, oltre che un jolly per Luciano Spalletti. Il fallo ai suoi danni in area di rigore grida vendetta ma oltre a questo è stata una buona prova per l'ex juventino, al suo esordio in nerazzurro.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6