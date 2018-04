Le pagelle di Benatia: altro errore dopo Madrid, ancora decisivo

Errore nei minuti finali della sfida di Champions contro il Real Madrid. Errore nei minuti finali della partita Scudetto contro il Napoli. Mehdi Benatia non sta passando un bel momento nelle gare decisive della stagione della Juventus e dopo la disattenzione al Bernabeu è arrivata anche quella all'Allianz Stadium che rischia di costare caro alla banda Allegri in ottica vittoria del campionato. Il marocchino ha completamente perso di vista Koulibaly nell'azione più importante della serata e adesso dovrà cercare di rifarsi nelle ultime quattro giornate, quando dovrà vedersela anche contro Icardi e Dzeko, per non rischiare di essere ricordato nella storia bianconera soltanto per i suoi due errori decisivi.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

La Stampa: 5

Il Mattino: 4,5