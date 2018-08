Le pagelle di Berardi: subito decisivo. Un rigore per la fiducia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un rigore che vale tre punti e primo sorriso stagionale per Domenico Berardi. Il Sassuolo ha regalato il primo colpo di scena della nuova Serie A grazie al suo numero 25 che adesso spera di mettersi definitivamente alle spalle il suo periodo negativo che dura da più stagioni. L'inizio è stato ottimo, non solo per il penalty realizzato: i neroverdi sperano adesso di poter avere il top player mancato negli ultimi anni.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7