Le pagelle di Brozovic: gara non da Epic. Manca la forma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Epic Brozo, come tutta l'Inter, ha steccato l'esordio nella nuova Serie A. Piccola scusante per il croato può essere la scarsa condizione fisica dopo il Mondiale disputato con la sua Nazionale ma Spalletti punta molto su di lui e dalle sue giocate in mezzo al campo. Lavorare e ripartire subito, questo ciò che il tecnico chiederà al suo mediano, per dimenticare in fretta la sbandata del Mapei Stadium.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5