Le pagelle di Brych - Voti da 0 a 4. Ceferin, cosa pensa del VAR?

Pesanti insufficienze e anche uno 0. Bocciato senza remore l'arbitro tedesco Felix Brych per quanto fatto ieri in Valencia-Juventus: un rosso ingiusto a Cristiano Ronaldo e un rigore inventato al Valencia. "Voto da dividere con l'assistente Marco Fritz. Il VAR avrebbe evitato l'espulsione", scrive Tuttosport che gli dà 0. "Il rosso a CR7 è incredibile. In Italia gli arbitri addizionali li abbiamo sostituiti con il VAR: Ceferin, che ne dice", scrive la Gazzetta dello Sport. Di seguito le valutazioni.

La Stampa - 3

La Repubblica - 4

Tuttosport - 0

Corriere della Sera - 4

Gazzetta dello Sport - 3.5